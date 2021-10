Impatto sul clima: Friuli Venezia Giulia tra le sei regioni più virtuose d'Italia

È stata recentemente stilata la classifica delle migliori regioni italiane sul fronte climatico. I risultati sono frutto di uno studio che si chiama "La corsa delle Regioni verso la neutralità climatica: il primo ranking delle Regioni italiane sul clima", realizzato da I4C - Italy for Climate, in collaborazione con Ispra.

Sono stati presi in considerazione tre parametri chiave: emissioni di gas serra, consumi di energia e fonti rinnovabili con l'obiettivo di misurare e valutare le performance delle Regioni in termini di impatto sul clima. Il report ha evidenziato che in Italia il gruppo delle regioni più virtuose sul fronte climatico è composto da Campania, al primo posto, seguita da Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche e Friuli Venezia Giulia che registrano risultati migliori rispetto la media nazionale.

La classifica è stata elaborata prendendo in considerazione i più recenti dati (2019) e analizzando i trend di miglioramento conseguiti nell’ultimo biennio 2017-2019.

Il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più virtuose

Il Friuli Venezia Giulia con i suoi 2 milioni di abitanti rappresenta il 2 per cento della popolazione nazionale. Da un punto di vista economico essa copre il 2,2 per cento del PIL. Rispetto agli indicatori presi in considerazione per la ricerca, la regione ne ha quattro inferiori alla media nazionale. Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, nel 2019 il valore è superiore alla media ma il trend di miglioramento nel triennio 2017-2019 è molto buono e si attesta ad un meno 3,7 per cento, oltre due punti percentuali rispetto alla media italiana.

Nel periodo analizzato, gli indicatori analizzati per i consumi di energia pro-capite vedono la nostra regione con un dato superiore alla media con 2,8 tonnellate equivalenti di petrolio per abitante (contro una media nazionale di 2). Ma la riduzione nel biennio si attesta ad meno 0,1 per cento mentre il dato italiano è più 0,7 per cento nella media.

Infine, sul fronte delle fonti rinnovabili, solo il Friuli Venezia Giulia, con Marche e Abruzzo registrano una quota superiore alla media nazionale. Nell’ultimo biennio la regione ha registrato anche un aumento dei consumi di rinnovabili, unica in Italia. Il report evidenzia inoltre che il Friuli Venezia Giulia è la Regione con la più alta quota di auto vendute ibride ed elettriche rispetto alle altre regioni italiane.

