Gamberi di fiume con fagioli alla friulana: la ricetta

Oggi vi proponiamo la ricetta dei gamberi di fiume con fagioli alla friulana proposta dal blog ricettemania.it. Un piatto squisito, per chi non rinuncia al sapore del pesce in estate, facile e veloce da preparare: bastano 40 minuti circa. I gamberi si preparano con i fagioli uniti all’alloro e rosolati con un battuto di lardo e cipolla. In pochi minuti avremo ottenuto una preparazione gustosa e saporita. Ecco il procedimento.

Ingredienti

Gamberi 1 kg;

Fagioli Borlotti 350 gr;

Lardo 100 gr;

Cipolla 1;

Alloro 3 foglie;

Aglio 1 spicchio;

Aceto di vino 1 cucchiaio;

Vino Bianco 1 bicchiere;

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Fate lessare i fagioli in acqua bollente salata per un'ora, aggiungendo anche una foglia di alloro. Quando sono cotti, scolateli.

Tritate la cipolla, tagliate a cubetti il lardo, lavate i gamberi. In una padella fate rosolare metà lardo con un filo di olio e la cipolla, unite poi i fagioli, aceto, sale e pepe, dopo qualche minuto spegnete il fuoco.

In un'altra padella fate rosolare sempre con un filo di olio l'aglio pelato e il resto del lardo, poi aggiungete i gamberi, il vino, sale e pepe e fate cuocere fino a che il vino non è completamente evaporato. Infine, servire i fagioli mescolati con i gamberi e tutti i loro sughi di cottura.