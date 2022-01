Insalata di garusoli con aglio e prezzemolo: la ricetta

I “garusoli” (murici) sono delle lumache di mare, dei molluschi apprezzati sin dall'antichità. Con essi vengono preparate diverse e deliziose ricette, inoltre il loro nome cambia a seconda delle regioni italiane in cui ci si trova: ad esempio, in toscana vengono chiamate “crocette”, mentre in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono molto apprezzati e consumati, prendono appunto il nome di “garusoli”. Ecco una ricetta semplice e veloce proposta dal sito ricettemania.it.

Ingredienti

1 kg di garusoli;

1 spicchio di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa lavate i molluschi in acqua salata, poi metterli in una pentola coperta di acqua fredda e fateli cuocere per circa 20 minuti. A fine cottura lasciateli intiepidire nella loro acqua di cottura.

Nel frattempo pelate l'aglio e tritatelo con il prezzemolo. Quando i garusoli sono freddi, toglieteli dalle loro conchiglie e metteteli in un'insalatiera, conditeli con il trito aromatico, un filo di olio e un po' di sale e di pepe.