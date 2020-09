Una star dei social: ecco il gatto dagli occhi bicolore

Che i gatti sono animali dal fascino particolare è cosa nota, ma Olive, una gatta di 4 anni che vive nel Derbyshire in Gran Bretagna, è assolutamente una meraviglia unica. Un felino, di razza orientale, dalle accentuate orecchie a punta e dal candido pelo bianco, è infatti diventato la star dei social in pochissimo tempo grazie ai suoi particolarissimi occhi bicolore: metà azzurro e metà marroni. I due colori all'interno della stessa iride sono talmente rari che la gatta ha subito suscitato un notevole interesse.

Un difetto genetico

Con un personalissimo profilo Instagram dove conta già milioni di followers (Odd Eyed Olive) Olive è diventata una vera e propria star. I suoi occhi crescendo sono cambiati e nel tempo hanno mostrato la loro rarità. Come si legge su today.it e The Epoch Times, si tratta in realtà di un raro difetto genetico: la Sectoral Heterochromia iridis, un'anomalia che può colpire in particolare i gatti bianchi a causa dei loro bassi livelli di melanina.

La sua padrona, Kim, ha raccontato che per completare la famiglia composta da altri tre gatti, ha acquistato Olive tramite un sito internet, quando era ancora cucciola. Ma la sua particolare caratteristica allora non si notava ancora, è stato quando la gatta è cresciuta che il suo sguardo è cambiato affascinando tutti.