Uscita la guida "Gelaterie d'Italia 2021" del Gambero Rosso: ecco le migliori del Friuli Venezia Giulia

Oltre ai premi speciali, in ogni regione d'Italia sono state selezionate le migliori gelaterie secondo i critici, a cui sono stati assegnati i "Tre Coni": ecco le realtà premiate in Friuli Venezia Giulia

Uscita la guida di Gambero Rosso "Gelaterie d'Italia 2021". Si apre così ufficialmente la bella stagione dei gelatieri, con conferme e novità: il portale specializzato in enogastronomia evidenzia come, in questi anni, il comparto del gelato artigianale stia sempre più alzando l'asticella della qualità, regalando prodotti sempre più originali e completi.

Oltre ai premi speciali, in ogni regione d'Italia sono state selezionate le migliori gelaterie secondo i critici, a cui sono stati assegnati i "Tre Coni": in Friuli Venezia Giulia troviamo la gelateria Scian L’Insolito Gelato a Cordenons (provincia di Pordenone) e la gelateria Timballo a Udine, due conferme che diventano dunque garanzia per gli amanti dei gelati. Purtroppo nessun premio a Trieste.

Boom senza precedenti di asporto e delivery

Per quanto riguarda la situazione generale, chiaramente la pandemia non ha aiutato il settore, che comunque ha saputo ripiegare velocemente sull'asporto, proponendo soluzioni anche personalizzate, e cercando di lavorare sulla destagionalizzazione, trasformando le difficoltà in opportunità. Nel famigerato 2020, il gelato ha ben assolto al suo ruolo consolatorio, con un boom senza precedenti di asporto e delivery e con un leit motiv che ha attraversato il mondo della gelateria da nord a sud: caramello e sale.

Sapori pieni e corposi pensati per appagare al massimo il palato. I grandi maestri gelatieri hanno colto questa esigenza e sono andati a ritroso nella memoria riscoprendo, spesso, il piacere di lavorare su gusti antichi. Gli artisti del gelato lo hanno fatto con nuova consapevolezza selezionando con abilità i sapori protagonisti e comprimari, dal latte al cioccolato, dai biscotti alle nocciole, dal sale ai canditi, e valorizzando ingredienti di prossimità in nome di un gelato goloso, sano e sostenibile. Hanno scoperto anche il piacere di "sconfinare" nel mondo della pasticceria e della cioccolateria dando vita ad intriganti mix e proficui scambi fra artigiani. Un mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato che se da un lato non smette di sperimentare dall’altro, con grande intelligenza, invita a riscoprire il piacere di un gelato in coppa da assaporare in tutta calma.

"Quinto anno per la guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, l’unica guida che racconta la genialità e la creatività dei maestri gelatieri italiani, famosi e presenti in ogni angolo del pianeta"commenta il Presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia. "Un comparto che rappresenta il gusto e la sapienza italiana. Una sapienza che è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo con la Giornata Europea del Gelato. Brindiamo quindi con questa guida e con suoi vincitori alla primavera e all’estate imminente che auspichiamo di poter vivere all’aria aperta".

"Il gelato è uno dei simboli dell’italianità nel mondo - prosegue l’Amministratore Delegato Luigi Salerno - Un settore che, oltre ai successi nazionali, ha contribuito a rendere famosi i nostri prodotti di spicco in tutti i continenti che sono stati sapientemente esportati dagli artigiani di qualità".