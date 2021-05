Arriva il cono confezionato Grom nei bar e supermercati di tutta Italia

I coni confezionati Grom saranno distribuiti in 2.500 punti vendita della grande distribuzione, in circa 50.000 bar in tutto il Paese e nei punti vendita virtuali del brand sulle principali piattaforme di home-delivery. Un’edizione speciale è per la prima volta disponibile anche in tutte le gelaterie italiane

Grom si lancia alla conquista dei bar e dei supermercati di tutta Italia con il cono confezionato Grom. L'azienda punterà sulle caratteristiche che ne definiscono da sempre la filosofia: ingredienti di origine naturale e assenza di coloranti o aromi, sia nelle materie prime selezionate che nel prodotto finito.

Grom: il gelato confezionato arriva nei bar e nei supermercati

Grom per la prima volta abbina il gelato alla crema spalmabile. Il cono confezionato è disponibile in due versioni, entrambe senza glutine: il cono Fior di Panna (latte e panna freschi e italiani variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole) e il cono pistacchio (gelato al pistacchio variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole).

I coni confezionati Grom saranno distribuiti in 2.500 punti vendita della grande distribuzione, in circa 50.000 bar in tutto il Paese e nei punti vendita virtuali del brand sulle principali piattaforme di home-delivery. Un’edizione speciale del nuovo cono variegato è per la prima volta disponibile anche in tutte le gelaterie in Italia.