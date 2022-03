Oggi si celebra il gelato day: ecco dove gustare un buon prodotto artigianale in città

Giunta alla sua decima edizione, il Gelato Day è una giornata che il Parlamento Europeo ha deciso di dedicare a questo delizioso alimento famoso in tutto il mondo, nata per promuovere l’arte gelatiera. Ecco il gusto scelto per il 2022 e dove gustare questa squisita prelibatezza a Trieste