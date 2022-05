Gelato artigianale: arrivano in Fvg i nuovi gusti vino e grappa del Collio

Castello di Spessa, azienda vinicola di Capriva del Friuli nel Collio Goriziano, ha deciso di inaugurare la bella stagione con un’iniziativa che unisce la sua produzione a uno degli alimenti più amati: il gelato artigianale. L’azienda vinicola friulana, infatti, ha avviato una collaborazione con Alma Gelateria Artigianale di Grado, per creare dei gusti al vino e alla grappa. A partire dal 13 maggio, verranno presentati otto gusti diversi - un gusto nuovo ogni due settimane - elaborati dal maestro gelatiere Alessio Gratton, che avranno come ingrediente principale alcuni delle più importanti etichette di Castello di Spessa.

I gusti

Il primo gusto presentato sarà dedicato alla Grappa Decana, una stravecchia ottenuta dalla selezione di vinacce rosse del Collio. Seguiranno i gusti a base di Segrè Sauvignon, Rassauer Friulano, Santarosa Pinot Bianco, Grappa La Decisa, Casanova Pinot Nero, Joy Pinot Grigio e Yellow Hills Ribolla Gialla. Il gelatiere Alessio Gratton utilizzerà una base di latte e panna per i vini rossi; mentre, per lasciare intatta la freschezza e le note eleganti dei vini bianchi, verrà creata una base leggera come per i gusti alla frutta.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa non solo La Tavernetta al Castello, ristorante gourmet all’interno del resort di Castello di Spessa, ma anche altri ristoranti della zona. I locali, infatti, creeranno dei dessert con i gelati creati da Gratton, presenti nel menù per il periodo dell’iniziativa.

Fonte UdineToday