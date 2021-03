'Signal for help': il silenzioso messaggio in codice contro la violenza domestica

Utile a diffondere il messaggio, negli ultimi giorni sono circolati diversi video tutorial che contengono la spiegazione di questo segnale simbolo utile ad aiutare chi è in difficoltà. Un messaggio diventato virale in Italia che sta facendo il giro sui social e tramite WhatsApp

Un segnale che può salvare la vita. 'Signal for help' è il segnale di aiuto lanciato dalla Canadian Women's Foundation durante la pandemia da Covid-19 ed è ora condiviso da organizzazioni partner in tutto il mondo. Utile a diffondere il messaggio, negli ultimi giorni sono circolati diversi video tutorial che contengono la spiegazione di questo segnale simbolo. Un messaggio diventato virale in Italia e che sta facendo il giro sui social e tramite WhatsApp.

L'obiettivo

Le misure di isolamento sociale rese necessarie dalla pandemia Covid-19 stanno rendendo più difficile per coloro che sono a rischio di abuso o violenza cercare aiuto in sicurezza. "Signal for Help" è un semplice segno con una mano che qualcuno può utilizzare durante una videochiamata. Può aiutare una persona a dimostrare silenziosamente che ha bisogno di aiuto e desidera che qualcuno si rivolga a lei in modo sicuro.

Ci sono ampie prove che le situazioni di disastro possono portare ad un'ondata di violenza di genere. Le direttive di sanità pubblica sull'isolamento domestico potrebbero aumentare il pericolo e il rischio per le persone in relazioni violente. Il segnale di aiuto è uno strumento che può aiutare alcune persone, a volte. Alcune persone non hanno la possibilità di effettuare videochiamate.

Se vedi il segnale

Se vedi qualcuno che usa il segnale di aiuto, controlla in modo sicuro per scoprire di cosa ha bisogno e vuole che tu faccia. Se tu o qualcuno che conosci si trova in pericolo immediato, chiama il 112 oi servizi di emergenza locali (polizia, vigili del fuoco, ambulanza). Il segnale di aiuto non intende fare riferimento a parole, lettere o idee nella lingua dei segni. È progettato come un movimento di una sola mano che qualcuno può fare durante una videochiamata per comunicare silenziosamente che ha bisogno di supporto.

Qui il tutorial

Fonte (https://canadianwomen.org/signal-for-help/)