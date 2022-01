House of Gucci: nell'iconico cast anche una friulana

Un matrimonio difficile e il tormentato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci, che porta ad un efferato omicidio: grande successo per la nuova pellicola cinematografica House of Gucci, un film del 2021 diretto da Ridley Scott.

La pellicola, adattamento cinematografico dell'omonimo libro, è una storia vera di moda, avidità, crimine (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) scritto da Sara Gay Forden, ed è ispirata agli eventi che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani ad essere la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché imprenditore e presidente della casa di moda Gucci.

Il film è stato distribuito negli Stati Uniti d'America dal 24 novembre 2021 dalla United Artists, mentre in Italia è uscito il 16 dicembre e distribuito da Eagle Pictures, è ancora possibile vederlo in alcune sale cinematogtafiche triestine.

Critiche e incassi

Da molti considerato un film imperdibile, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, la pellicola ha il ricevuto il 60% di recensioni positive basate su 273 critiche, con un voto medio di 6.10/10. Su Metacritic ha ricevuto un punteggio di 60/100 basato su 49 critiche. Per quanto riguarda gli incassi, nel primo fine settimana di uscita negli Stati Uniti, House of Gucci ha incassato 21,8 milioni di dollari, posizionandosi al terzo posto del botteghino, dietro al film Disney Encanto e a Ghostbusters: Legacy. Considerando i box office italiani, Usa e internazionali, ha ottenuto in Italia 4.1 milioni di euro, negli Usa 48.4 milioni $ e in generale nel mondo 125.6 milioni $.

House of Gucci: nel cast anche una friulana

Molti hanno visto il film proprio nel periodo natalizio. La protagonista principale è Lady Gaga, che interpreta il ruolo della ex moglie Patrizia Reggiani, condannata per essere stata la mandante del delitto. Il cast, che ha affiancato la famosa cantautrice e attrice statunitense, è composto da grandi nomi del cinema come Al Pacino, Robert De Niro, poi sostituito da Jeremy Irons, Salma Hayek, Adam Driver, Jared Leto, Camille Cottin, Mãdãlina Diana Ghenea, Mehdi Nebbou, Miloud Mourad Benamara.

Ma sapete che a recitare insieme a questo iconico cast c'è anche una friulana? Si tratta di Giada Masatto, una giovanissima ragazza della provincia di Udine (Latisana) che, con tenacia e passione, si è avvicinata al grande sogno del cinema internazionale. Dal matrimonio alla sfilata di Gucci, sono diverse le scene in cui è possibile vederla.