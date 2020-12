Idee regalo gourmet: arriva la Gift Card di TheFork

Il Covid-19 ha segnato una battuta d’arresto per la ristorazione, ma agli italiani manca l’esperienza gastronomica fuori casa. Secondo uno studio condotto da TheFork alla fine della prima ondata, l’86% degli utenti intervistati prevedeva di tornare al ristorante entro 3 mesi dalla riapertura. Come leggiamo sul sito della piattaforma, per rispondere al desiderio dei consumatori e fornire ai propri ristoranti Partner un’ulteriore fonte di ricavi disponibile fin dai primi giorni della riapertura, TheFork ha deciso di lanciare in occasione del Natale 2020 le proprie Gift Card. Queste potranno essere spese in oltre 6.000 ristoranti che accettano TheFork Pay, lo strumento di pagamento digitale di TheFork. Nella selezione dei ristoranti che accettano le Gift Card sono presenti indirizzi in grado di soddisfare tutti i palati, inclusi alcuni ristoranti selezionati dalla Guida Michelin.

Gift Card TheFork: come funziona

Le Gift Card di TheFork avranno una validità di 18 mesi per consentire a chi sceglierà questo regalo di poterlo sfruttare nonostante il periodo difficile che tutti stiamo vivendo. Basta acquistare una Gift Card online e scegliere il valore (tra 25, 50 o 100 euro). Il credito della Gift Card si applica all’intero conto e può essere combinato con le offerte speciali applicate dai ristoranti su TheFork. Il beneficiario riceverà una mail con tutte le istruzioni per spendere la sua Gift Card. Il beneficiario della Gift Card potrà pagare con la propria carta regalo tramite la soluzione di pagamento TheFork Pay e utilizzare l’eventuale saldo residuo per prenotazioni future.

