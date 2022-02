World Gin Awards: un distillato friulano si piazza al terzo posto

Il gin friulano Maxi Milian è nato da un'idea dei friulani Marta Gover e Massimiliano Montanari nel settembre 2020 e al suo esordio ha già riscosso molto successo: una delle primissime bottiglie prodotte nell’ottobre 2020, appena iniziata l’attività dei due giovani creatori, è stata spedita al più importante concorso internazionale che si svolge a Londra, il World Gin Awards.

A causa del Covid, il concorso si è fermato per un anno. Ma a inizio 2022, il concorso internazionale è tornato per l'assaggio delle oltre 900 bottiglie partecipanti. E a sorpresa il gin Maxi Milian si è fatto notare ed è riuscito a conquistarsi un posto di tutto rispetto. Il piazzamento è un ex equo al terzo posto nella categoria Contemporary Style Gin, insieme al Collesi Gin. Ora la selezione dei vincitori parteciperà al secondo round del contest che decreterà il vincitore assoluto per ogni categoria.

Il gin Maxi Milian

Un distillato 100% naturale, made in Italy, gluten free e totalmente vegan, privo di zuccheri e di aromi equivalenti artificiali. Il prodotto risulta fresco al palato con un profumo e un gusto intenso e secco caratterizzato dall’uso di botaniche essenziali: pompelmo, mirto, uva passa, coriandolo e tea nero. Queste vengono ricavate direttamente dall’infuso del prodotto naturale essiccato, infuso e poi distillato.