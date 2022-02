Oggi è la Giornata dei calzini spaiati, l'obiettivo? Educare alla diversità

Oggi, venerdì 4 febbraio 2022, è la Giornata dei calzini spaiati, una bizzarra ricorrenza che però esiste e spopola sul web. L'obiettivo della giornata è semplicemente quello di indossare un calzino diverso dall'altro e trascorre così l’intera giornata. Dopodiché potete scattare una foto del vostro look e condividerla sui social con l’hashtag #calzinispaiati2022. Ma qual è l'obiettivo?

Il significato

Ogni anno in questo periodo, da ormai 11 anni, si celebra questa ricorrenza particolare ma divertente, un'iniziativa che unisce tutti coloro che perdono i calzini in lavatrice o in altri posti e non riescono più ad accoppiarli. Arrivata alla nona edizione sui social (qui la pagina Facebook) questa giornata coinvolge grandi e piccini ed in realtà ha un significato molto più importante.

Il significato nascosto dell'iniziativa è semplice: educare alla diversità. Diverso è bello, insomma: una questione di rispetto, solidarietà e amicizia. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti.