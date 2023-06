Un weekend alla scoperta delle meraviglie dell'antichità

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia, organizzando e partecipando a diversi eventi a Trieste e sul territorio regionale nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023.

Il progetto

Le Giornate dell'archeologia in Europa sono gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches

archéologiques préventives) e in Italia sono organizzate dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei. Appassionati di storia o semplici curiosi, in famiglia o con la classe, tutti potranno trovare nuovi modi per avvicinarsi alla ricerca e al patrimonio archeologico. Il calendario di tutti gli eventi è consultabile qui, mentre di seguito riportiamo gli appuntamenti previsti e da non perdere a Trieste.

Gli appuntamenti a Trieste e provincia