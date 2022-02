Giorno del ricordo: l'esodo giuliano-dalmata in musica con "Magazzino 18"

Una ricorrenza che riguarda tutti ma a Trieste un po' più da vicino: il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943, data dell'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, il 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia.

Magazzino 18

In occasione del Giorno del ricordo vogliamo ricordare "Magazzino 18", un musical scritto da Simone Cristicchi in collaborazione con Jan Bernas, giornalista e autore del libro "Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani". Lo spettacolo è un'opera che racconta il dramma dell'esodo istriano, giuliano e dalmata nel secondo dopoguerra: la storia di molti italiani costretti ad abbandonare la propria terra a seguito della sconfitta dell'Italia, la quale nel 1941 aveva invaso la Jugoslavia, nella seconda guerra mondiale.

Queste terre, con il trattato di Parigi, vennero assegnate dagli Alleati alla Jugoslavia. Il magazzino 18 è l'edificio del Porto Vecchio di Trieste in cui è conservata oggettistica di una parte di esuli. Lo spettacolo ha raccolto un notevole successo e ha ricevuto una lunga serie di recensioni e reazioni positive. Alcuni storici e giornalisti di sinistra l'hanno invece accusato di fornire «una lettura parziale, se non univoca» degli eventi. Le musiche originali dello spettacolo sono di Simone Cristicchi e Valter Sivilotti, il quale ne ha curato anche gli arrangiamenti orchestrali, ed eseguite dalla FVG Mitteleuropa Orchestra. Dallo spettacolo è stato anche ricavato un libro, edito dalla Mondadori. Vi proponiamo il testo del brano:

Siamo partiti in un giorno di pioggia

Cacciati via dalla nostra terra

Che un tempo si chiamava Italia

E uscì sconfitta dalla guerra

Hanno scambiato le nostre radici

Con un futuro di scarpe strette

E mi ricordo faceva freddo

L'inverno del '47

E per le strade un canto di morte

Come di mille martelli impazziti

Le nostre vite imballate alla meglio

I nostri cuori ammutoliti

Siamo saliti sulla nave bianca

Come l'inizio di un'avventura

Con una goccia di speranza

Dicevi "non aver paura"

E mi ricordo di un uomo gigante

Della sua immensa tenerezza

Capace di sbriciolare montagne

A lui bastava una carezza

Ma la sua forza, la forza di un padre

Giorno per giorno si consumava

Fermo davanti alla finestra

Fissava un punto nel vuoto diceva

Ahhah

Come si fa

A morire di malinconia

Per una terra che non è più mia

Ahhah

Che male fa

Aver lasciato il mio cuore

Dall'altra parte del mare

Sono venuto a cercare mio padre

In una specie di cimitero

Tra masserizie abbandonate

E mille facce in bianco e nero

Tracce di gente spazzata via

Da un uragano del destino

Quel che rimane di un esodo

Ora riposa in questo magazzino

E siamo scesi dalla nave bianca

I bambini, le donne e gli anziani

Ci chiamavano fascisti

Eravamo solo italiani

Italiani dimenticati

In qualche angolo della memoria

Come una pagina strappata

Dal grande libro della storia

Ahhah

Come si fa

A morire di malinconia

Per una vita che non è più mia

Ahhah

Che male fa

Se ancora cerco il mio cuore

Dall'altra parte del mare

Quando domani in viaggio

Arriverai sul mio paese

Carezzami ti prego il campanile

La chiesa, la mia casetta

Fermati un momentino, soltanto un momento

Sopra le tombe del vecchio cimitero

E digli ai morti, digli ti prego

Che non dimentighemo

Fonte per il testo: Musixmatch