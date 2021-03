Quinto appuntamento con 'Giovani Talenti' domani su Telequattro, protagonista la giovane triestina Alida Shahrazad Igbaria

Siamo giunti al quinto e penultimo appuntamento di "Giovani Talenti", un ciclo di sei concerti che insieme alle compagini artistiche e ai tecnici del Teatro coinvolge giovani musicisti del nostro territorio, allievi del Conservatorio e futuri professionisti della musica. Una rassegna che è stata organizzata e predisposta per la divulgazione televisiva per far fronte a questo particolare momento di emergenza sanitaria che non permette l’attività musicale in presenza di pubblico.

Un progetto che è un'occasione di formazione importante per i giovani musicisti, grazie all'uso delle nuove tecnologie e ai contatti con professionisti di alto livello. Un vero e proprio percorso formativo che ha portato alla realizzazione di sei concerti che contemplano stili e periodi storici diversi.

Il progetto

Come leggiamo nel comunicato ufficiale del Comune di Trieste, "la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste è una realtà unica della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto unico teatro di produzione musicale, anche in questo periodo di emergenza sanitaria non è venuta meno al suo dettato statutario di diffusione, sviluppo e conoscenza dell’arte musicale con una particolare responsabilità per l’educazione musicale della collettività e, per quanto di competenza, per la formazione professionale dei quadri artistici".

Ed è proprio in quest’ottica che "la Fondazione ha progettato e sottoscritto, d’intesa con il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, la nuova Convenzione Quadro di durata triennale che amplia gli accordi avviati nel 2009. La Convenzione è finalizzata anche alla realizzazione di progetti congiunti, primo fra questi e calibrato nel particolare frangente dell’emergenza sanitaria, il Progetto Giovani Talenti, articolato in una rassegna di sei concerti, ciascuno dei quali con un programma che prevede la presenza di uno o più solisti individuati principalmente fra giovani promettenti musicisti, tutti studenti del Conservatorio Tartini, selezionati dalla Fondazione e dal Conservatorio. La collaborazione si concretizzerà altresì nella realizzazione della ripresa audiovisiva della esecuzione dei concerti a cura di studenti del Conservatorio della classe di Musica e Nuove Tecnologie, quale tirocinio curriculare previsto nei piani di studio. I concerti saranno trasmessi dall’emittente televisiva Telequattro e quindi liberamente accessibili al più ampio pubblico del Triveneto.

Protagonisti della rassegna l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con programmi musicali che prevedono un ampio ventaglio di composizioni che spaziano dalla musica barocca al classicismo di Mozart e Haydn, agli autori più romantici come Dvo?ák, Brahms, Chopin, fino alla musica contemporanea. Ampio anche lo spazio riservato alla musica corale. I programmi prevedono in ciascun concerto una composizione per orchestra e strumento solista, eseguito da un giovane artista".

Quinto concerto

E domani, 20 marzo 2021, sarà la volta del quinto appuntamento di "Giovani Talenti", dove ad essere protagonista sarà il violino con alcuni movimenti della celebre e affascinate Symphonie Espagnole di Édouard Lalo; solista un'altra giovanissima allieva del Conservatorio Tartini, Alida Shahrazad Igbaria, triestina, vera e propria enfant prodige, già vincitrice e finalista di rinomati concorsi internazionali: fra questi l’edizione 2019 del concorso “Ars Nova International Competition”, nel quale si è aggiudicata il 1° premio assoluto della sua categoria. Nel 2020 è risultata finalista della “International Anton Rubinstein Competition” ed è stata ammessa alla rinomata Menhuin School di Londra".

Tutti i concerti saranno eseguiti sul palcoscenico del Teatro Verdi, recentemente ampliato e predisposto in conformità al rispetto di tutte le normative anti Covid. Ecco il programma del weekend:

sabato 20 marzo ore 21.00, replica domenica 21 marzo ore 23.30, con Direttore Michele Gamba, Violino Alida Shahrazad Igbaria, Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Programma: César Franck, Psaume 150.

Édouard Lalo 1° 3° e 5° movimento dalla Symphonie Espagnole op. 21.

Camille Saint-Saëns Sinfonia n. 3 in do minore op. 78.

Il pubblico potrà godere della visione e ascolto dei concerti grazie alla messa in onda su Telequattro.

Fonte Comune di Trieste