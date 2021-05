Giro d'Italia 2021: tre le tappe in Friuli Venezia Giulia

Dopo Torino e Novara siamo giunti alla terza tappa del Giro d'Italia 2021 che si svolgerà da Biella a Canale. La centoquattresima edizione della manifestazione, valida come diciottesima prova dell'UCI World Tour 2021, si svolge in ventuno tappe dall'8 al 30 maggio 2021 per un totale di 3 479,9 km, con partenza da Torino e arrivo a Milano. Questa edizione viene trasmessa per la prima volta integralmente (cioè dal primo minuto) in chiaro tv da Rai 2, Rai Sport e in pay-tv da Eurosport; in radio da Rai Radio 1.

La tappa iniziale è partita con un cronometro di 8,6 km a Torino, esattamente da Piazza Castello ed arrivo alla Chiesa della Gran Madre di Dio. Il giorno successivo, la seconda tappa, dominata da Filippo Ganna, si è svolta da Stupinigi, frazione di Nichelino, a Novara, su un percorso prevalentemente pianeggiante, probabilmente appannaggio dei velocisti. La terza tappa si snoderà fra Biella e Canale, su un tracciato alquanto mosso, favorevole a scattisti.

Il percorso della Corsa Rosa presenta due tappe a cronometro (la prima e l'ultima, per un totale di 38,4 km), otto arrivi in salita, sei tappe per velocisti e due tappe con sterrato (Campo Felice e Montalcino). La tappa con partenza da Ravenna sarà un'occasione per commemorare i 700 anni trascorsi dalla morte di Dante Alighieri, mentre la tappa fra Siena e Bagno di Romagna renderà omaggio ad Alfredo Martini, nel centenario della sua nascita, transitando da Sesto Fiorentino.

Alla competizione prendono parte 23 squadre, le diciannove iscritte all'UCI World Tour 2021, la Alpecin-Fenix avente diritto in quanto migliore squadra UCI ProTeam 2020, e le tre squadre invitate, ovvero la Bardiani-CSF-Faizanè, la Eolo-Kometa Cycling Team e l'Androni Giocattoli-Sidermec (che ha preso il posto della Vini Zabù, autosospesasi dalle competizioni), tutte di categoria UCI ProTeam. Ciascuna delle 23 squadre è composta da otto corridori, per un totale di 184 ciclisti al via.

La tappa in Friuli Venezia Giulia

Il Giro d'Italia farà tappa in Friuli Venezia Giulia il 22 maggio, tre tappe su 21 che saranno anticipate da due eventi che Telefriuli trasmetterà in diretta. Nel dettaglio saranno la 14, la 15 e la 16, rispettivamente sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 maggio.

Si inizierà con l'arrivo sullo Zoncolan, con il transito da Caneva, Meduno e Tramonti, fino al passaggio sul Monte Rest e alla salita finale del Kaiser dal versante di Sutrio. Si continua domenica con la tappa Grado-Gorizia con sconfinamento in Slovenia con circuito tra Collio e Brda fino al lunedì, dove la Corsa Rosa lascerà la nostra regione da Sacile per far tappa a Cortina D'Ampezzo.

Come leggiamo su Telefriuli, tra i ciclicti friulani che concorreranno al podio Alessandro De Marchi e Davide Cimolai (Israel StartUp Nation), Matteo Fabbro con la Bora Hansgrohe e Davide Venchiarutti con l'Androni Giocattoli.

La tappa a Grado

Sospesa tra cielo, terra e mare, anche chiamata "Isola del Sole" per le sue spiagge di sabbia esposte a sud, Grado è una delle cittadine marittime italiane più ricche di storia e sorge in mezzo alla più settentrionale delle lagune del mare Adriatico. La città è nota a livello internazionale quale località di cura, oltre che prestigiosa destinazione balneare, sviluppatasi a fine '800 durante l’Impero Asburgico.

Il centro storico è un pittoresco labirinto di calli e campielli, con architetture tradizionali tratteggiate da muri di pietra e mattoni, strette scalinate esterne, ballatoi (balaor) e caratteristici comignoli (fugher). Un tessuto urbano rimasto pressoché omogeneo e inalterato nel tempo, volto tipico di un borgo marinaro altoadriatico.