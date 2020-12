Gnocchi all'antica Carnia: la ricetta

Un delizioso piatto tipico del Friuli Venezia Giulia e più in particolare della Carnia: non per nulla vengono chiamati gnocchi all'antica Carnia. Facili e veloci da preparare, la loro particolarità è data da quel pizzico di noce moscata e il formaggio che completano l'impasto che verrà poi condito con zucchero e cannella. Ecco la ricetta di Buonissimo.it.

Ingredienti

Patate 1 kg;

Farina 250 g;

Formaggio grattugiato 75 g;

Burro 50 g;

Zucchero 70 g;

Uova 2;

Cannella in polvere q.b.

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Lessate le patate e passatele nello schiacciapatate. Unite al passato la farina, 2 cucchiaiate di formaggio, le uova intere, 20 g di zucchero, poca noce moscata ed un pizzico di sale. Impastate bene e lavorate la pasta fino a renderla omogenea, quindi formate dei grossi gnocchi tondeggianti. Lessateli nell'acqua per circa 15 minuti, scolateli e conditeli con il burro fuso e con il rimamente formaggio grattugiato, spolverizzate infine con lo zucchero rimasto ed un poco di cannella. Servite.