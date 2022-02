Oggi vi proponiamo un primo piatto: dei buonissimi gnocchi di patate fatti in casa con Montasio filante e porri. La ricetta è proposta dal sito ricettemania.it, le dosi sono per quattro persone. Facile e veloce da realizzare, ecco il procedimento.

Ingredienti

Per gli gnocchi (in alternativa potete usare quelli già pronti):

Patate 1 kg;

Farina 300 gr;

Uova 1;

Sale q.b.

Per il condimento:

Montasio 250 gr fresco + 5 cucchiai stagionato;

Latte 500 ml;

Burro 30 gr;

Farina 30 gr;

Porro mezzo;

Olio extravergine d'oliva q.b.

Procedimento

Iniziamo dagli gnocchi, quindi lessare le patate in acqua calda per circa 20 minuti, poi lasciarle intiepidire leggermente, schiacciarle con l'apposito schiacciapatate, incorporare la farina, l'uovo e un pizzico di sale; quando il composto è ben compatto, farlo riposare coperto con un canovaccio.

Per il condimento, mettere in una padella con un filo di olio il porro tritato e farlo stufare, quando è trasparente spegnere il fuoco; in un altro pentolino far sciogliere il burro, unire la farina e farla tostare, quindi versare il latte e quando la besciamella è quasi pronta aggiungere il porro e il formaggio (solo quello fresco).

Tagliare la pasta degli gnocchi in pezzi e formare dei filoncini sottili, da questi ritagliare gli gnocchi e metterli a lessare in acqua bollente salata, scolandoli quando vengono a galla. Una volta che questi sono cotti unirli al sugo, mescolare bene e spolverizzare con il Montasio stagionato grattugiato.