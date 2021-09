Gnocchi home made con fonduta di Montasio e zucchine: la ricetta

Gli gnocchi con fonduta di Montasio e zucchine sono un primo piatto goloso e nutriente: la ricetta è semplice e veloce ma il risultato strepitoso. Ecco come prepararli in casa

Oggi vi proponiamo un primo piatto appetitoso e nutriente: gli gnocchi con fonduta di Montasio e zucchine. Gli gnocchi possono comprati al supermercato ma, se volete sperimentare, potete prepararli anche in casa: il procedimento è semplice e veloce. Prediligete zucchine fresche, ricche di proprietà e benefici, e per finire, a dare maggiore gusto al tutto sarà il Montasio, delizioso formaggio eccellenza gastronomica del Friuli Venezia Giulia.

Ingredienti

Per l'impasto degli gnocchi:

700 grammi di patate

farina q.b.

1 uovo;

1 pizzico di sale.

Per il condimento:

una zucchina;

mezza cipolla;

un cucchiaio di philadelphia;

50 grammi di Montasio.

Procedimento

Sbucciate 4-5 patate e fatele lessare finché non si saranno ammorbidite. Scolatele, dividetele in piccoli pezzi e frullatele nel mixer insieme all'uovo e ad un pizzico di sale. Aggiungete farina quanto basta per formare una palla compatta ed elastica. Togliete l'impasto dal mixer e formate un lungo salsicciotto che taglierete in piccoli cubetti. Fateli bollire in abbondante acqua salata finché non galleggeranno (occorrono pochissimi minuti).

A parte, in una padella, fate soffriggere olio e cipolla. Aggiungete una zucchina tagliata a rondelle, sale e pepe. Fate cuocere per 15 minuti finché le zucchine non si saranno ammorbidite. Scolate gli gnocchi e aggiungete le zucchine, il Montasio grattugiato e un cucchiaio di philadelphia. Mischiate finché il formaggio non si sarà completamente fuso.