La Gelateria Marco e la pasticceria Peratoner tra le migliori eccellenze italiane

Le eccellenze del nostro territorio sono state recentemente protagoniste a Milano a Golosaria 2023. L'evento, che quest'anno si è svolto da sabato 5 a lunedì 7 novembre all’Allianz Mi.Co - Milano Convention Centre, aveva un ricco palinsesto di eventi sul tema de “Il Gusto della Distinzione”.

Sul palco di Golosaria i protagonisti del Golosario di questa edizione sono stati selezionati in nove categorie: le enoteche, le boutique del gusto, le boutique del gusto con ristoro, le gastronomie, le panetterie, le gelaterie, le pasticcerie, le botteghe del formaggio e le salumerie. Tutte realtà che si sono affermate nel segno della Distinzione.

I premiati a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

Tra le realtà premiate anche diverse eccellenze del nostro territorio, di cui una in città: si tratta della Gelateria Marco sita in via Malcanton, civico 16, premiata nella categoria "Le gelaterie". "In questa gelateria, classificatasi terza al Concorso Internazionale Coppa D’oro 2010 di Longarone con il gelato di pera, sono da provare tutti i gusti alla frutta, le creme, le torte gelato per ogni occasione e i bicchierini" si legge. Per la categoria "Le pasticcerie", invece, premiata la pasticceria Peratoner, "Giuseppe Faggiotto, maestro pasticciere da oltre 25 anni, ha conservato il nome di questa storica pasticceria col grande bancone che espone 50 tipologie di pasticcini mignon e secchi. Ma la vera chicca è il cioccolato, in tutte le sue varianti". Con sede principale a Pordenone, i titolari della pasticceria hanno in gestione a Trieste il Caffe degli Specchi, il Tommaseo e La Bomboniera.

Per la categorie "Le panetterie" premiata la Tajo di Udine, "pizzeria al taglio dove amano trasformare artigianalmente le materie prime (di origine soprattutto vegetale) e osare, proponendo specialità come la coppa di cavolo e il sedano rapa arrostito allo spiedo. Disponibili al taglio tutte le pizze classiche e infine i fritti" e, ancora, il panificio pasticceria F.lli Cassin a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone, "dal 1963 un’intera famiglia all’opera per realizzare pasticceria mignon, torte, semifreddi e paste frolle. Ma anche torte salate, pani speciali, lievitati e lavorazione di cioccolato".

Infine, per la categoria "Le salumerie", premiata la Vicenzutto Macelleria a Fiume Veneto in provincia di Pordenone, "gli amanti della carne si troveranno in un tempio del gusto in questa macelleria con cucina - gastronomia, dove acquistare carni frollate e lavorazioni pronte da cuocere. E poi salumi, formaggi locali e formaggi nazionali".