Birre d'Italia Slow Food 2021: due birrifici friulani tra i migliori nel settore

Arriva con Slow Food la Guida alle Birre d'Italia 2021, pubblicazione che offre un ampio spaccato dello stato della birra nel nostro Paese, con ben 1866 etichette e 387 stabilimenti selezionati da un gruppo di oltre cento esperti. L'obiettivo è quello di sostenere il rilancio di un settore che è stato fortemente colpito dall’emergenza sanitaria, ma che ha reagito prontamente reinventando nuovi legami tra produttore e consumatore.

La nuova edizione è stata redatta con una maggior selettività per offrire al lettore una lista che funga realmente da guida nel mondo della birra italiana. Prodotti e produttori sono pari protagonisti della Guida. In questa edizione, i riconoscimenti sono stati ripensati e semplificati arrivando a quattro categorie, due per le birre e due per i birrifici:

Le chiocciole: birrifici eccellenti e slow riconosciuti per la qualità e la costanza delle birre, ma anche per il ruolo svolto nel settore birrario nazionale, per l’identità e per l’attenzione al territorio e all’ambiente. In Guida sono presenti 34 chiocciole e non poteva mancare il Friuli Venezia Giulia con il birrificio artigianale Foglie d’Erba - Forni di Sopra (UD).

Le eccellenze: un nuovo riconoscimento per i birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione. In Guida sono presenti 73 eccellenze di cui il birrificio The Lure - Fogliano Redipuglia (GO) in Friuli Venezia Giulia.

Le birre slow: che, oltre a essere eccellenti per valore organolettico, sono in grado di emozionare, raccontare la storia di un territorio, essere un riferimento per la categoria o esemplari per un birrificio. In Guida sono presenti 127 birre.