"I Ristoranti e i Vini d'Italia 2021": i premiati del Friuli Venezia Giulia della guida L'Espresso

Dal 1° giugno è in edicola e nelle librerie, ma anche in formato online, la nuova guida de L'Espresso "I Ristoranti e i Vini d'Italia 2021". Questa edizione è stata presentata dal direttore e curatore delle Guida Enzo Vizzari, insieme a Luca Ferrua direttore dell'hub Il Gusto.

Sono stati recensiti più di 2.000 locali, tra ristoranti e trattorie, e sul podio delle regioni troviamo in prima posizione Piemonte e Lombardia (più ricche di 'Cappelli'), subito dopo Campania, Toscana e Liguria.

I migliori ristoranti per L'Espresso

I punti assegnati, o meglio i Cappelli sono molti: 13 i '5 Cappelli’', 29 i '4 Cappelli' (2 in più), 79 i '3 Cappelli', 236 i '2 Cappelli' (23 in più) e 619 gli '1 Cappello' (22 in più), come riporta La Repubblica.

L'introduzione della Guida è un'ode a chi, nonostante le difficoltà economiche e logistiche, ha continuato a fare buon cibo: "il buono non si ferma" ha scritto Enzo Vizzari. "Non conosciamo il destino di molti ristoranti appesi a un filo ma crediamo che ogni persona che sta dietro a un locale aperto anche solo pochi giorni nell'arco di quest'anno sciagurato meriti per i suoi sacrifici di venire sostenuta e celebrata" sottolinea Vizzari in conferenza stampa.

I migliori Vini d'Italia per la guida de L'Espresso

La sezione i "Vini d'Italia" della guida "I Ristoranti e i Vini d'Italia 2021" è invece "Una guida al meglio del meglio, uno strumento agile ed efficace al servizio non degli esperti, o presunti tali, ma diretto all'appassionato, al curioso del vino, non un'ennesima opera omnia ma un'accurata selezione di degustazioni effettuate entro la fine del 2020", scrive il curatore Andrea Grignaffini. Si tratta di una selezione dei migliori 100 bianchi, 100 rossi, 100 spumanti, 30 rosati, 30 'dolci' e 100 vini 'sotto i 15 euro'. Per ciascuno dei vini selezionati, oltre al giudizio espresso con il simbolo della 'bottiglia' ('5 bottiglie' ai vini top) e al prezzo medio allo scaffale, è riportato un breve testo che ne dà una descrizione essenziale. Seguono le schede delle aziende dei vini classificati. Importante: per precisa scelta, di nessuna azienda è segnalato più di un vino.

I Premi speciali e le migliori pizzerie

Tra i premi speciali: Bertani per il Pranzo dell'Anno - D'O di Cornaredo (MI); Cà Maiol per la Cantina dell'Anno - Bistrot di Forte dei Marmi (LU); Castello di Albola per il Maître dell'Anno - Daniela Piscini Miramonti l'Altro di Concesio (BS); Ferrari per il Sommelier dell'Anno - Giampiero Cordero, Il Centro di Priocca (CN); Bellavista per la Cuoca dell'Anno - Jessica Rosval, Casa Maria Luigia di Modena; Intrecci per il Servizio di Sala dell'Anno - Condividere di Torino; Frantoio di Sant'Agata di Oneglia per il Giovane dell'Anno - Valerio Braschi, Ristorante 1978 di Roma; Kettmeir per la Performance dell'Anno - Duomo di Ragusa e La Madia di Licata (AG); Deliveristo per l'Innovazione in Cucina - Bros di Lecce; Felicetti per la Pasta dell'Anno - Berton di Milano; Riso Buono per il Riso dell'Anno - Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal di Courmayeur (AO); Domori per la Pasticceria dell'Anno - Maria Novella Salani, Peter Brunel di Arco (TN); Lavazza per il Caffè dell'Anno - Piazza Duomo di Alba (CN); Podere Forte per il Ristorante sostenibile dell'Anno - La Tana Gourmet di Asiago (VI); In Cibum alla Carriera - Francesco Bracali, Bracali di Massa Marittima (GR); Petra-Molino Quaglia per il Giovane Pizzaiolo dell'Anno - Davide Quaglia, Mama di Lendinara (RO).

A chiudere, sono 106 le "Migliori Pizzerie d'Italia", conclude l'Ansa, selezionate e valutate da Tommaso Esposito e Tania Mauri e, di queste, 39 ottengono il giudizio più alto, espresso con il simbolo delle 'tre pizze'.

Il Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, i ristoranti migliori che hanno ottenuto 4 Cappelli sono Agli Amici di Godia, guidato dallo chef Emanuele Scarello, Laite di Sappada con Fabrizia Meroi al timone e L’Argine di Vencò, con Antonia Klugmann. Poco più sotto, con 3 Cappelli, c’è l’Osteria Altran di Ruda.

Tra i vini, il Kaplaja 2016 di Damijan Podversic, realtà di Gorizia, che guadagna il massimo punteggio, 5 bottiglie. Premiati anche lo Chardonnay Sol 2017 di Ronco del Gnemiz, azienda agricola di San Giovanni al Natisone, il Friulano Obelisco 2018 di Piero Croatto, il Pinot grigio ramato 2019 di Gianpaolo Colutta, il Fosarin 2018 di Ronco dei Tassi, il Friulano 2019 di Doro Princic e il Friulano Clivi Brazan 2017 de I Clivi, tutti con 4 bottiglie. Stessa valutazione anche per Malvasia 2019 di Raccaro, auvignon Ronco delle Mele 2019 di Venica&Venica, bianco Marlet 2018 di villa Vitas, Capo Martino 2018 di Jermann, bianco aromatico da uve Palava 2018 di Ritter de Zahony, Flors di Uis 2018 di Vie di Romans, Bora 2011 di Kante e Vitovska Kamen 2018 di Zidarich. Tra i rossi, per il Merlot riserva particella mappale 366 del 2015 di Cristian Specogna, che si aggiudica 5 bottiglie, poco prima del Refosco dal Peduncolo rosso 2015 di Valpanera, che segue con 4. Cinque bottiglie tra i vini dolci, infine, per il Tal Luc 2012 de Lis Neris.