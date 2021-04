Uscita la Guida Euro-Toques 2021: tra i professionisti otto cuochi del Friuli Venezia Giulia

È recentemente uscita la nuova edizione della Guida Euro-Toques Italia 2021, un manuale che comprende le schede di presentazione dei soci italiani dell'associazione europea dei cuochi. Di questi, otto sono del Friuli Venezia Giulia.

L’edizione 2021 della Guida Euro-Toques, realizzata da Italia a Tavola, racconta la storia di 321 professionisti, 79 in più rispetto alla precedente edizione, anche se l’associazione conta più soci e in un anno ha avuto 80 nuovi iscritti, con 27 italiani che lavorano all'estero.

La Guida riassume, attraverso la vita, il mestiere e l’esperienza dei suoi associati, i valori della stessa associazione: la ricerca della qualità, la scelta di utilizzare in cucina solo materie prime di eccellenza, la volontà di proporre una cucina che sia etica prima di tutto, del territorio, della tradizione. Questa filosofia ai fornelli è protagonista nelle cucine di tutta la ristorazione dei soci Euro-Toques, ma in particolare di quella italiana.

I soci di Euro-Toques sono cuochi prima che ristoratori. Questa caratteristica distingue questa associazione dalla gran parte delle altre esistenti in Italia. Le schede sulla Guida sono focalizzate sulle esperienze professionali e sulla persona, più che sul luogo di lavoro. Per ciascuno sono forniti l’indirizzo, recapiti telefonici e dei riferimenti sintetici sull’attività (con simboli che rappresentano le varie voci).

La Guida non contiene recensioni o punteggi, non stila graduatorie e non fa promozione dei locali, ma valorizza semplicemente la professionalità dei soci, un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti dell’alta Cucina italiana. L’obiettivo è promuovere i più importanti Cuochi italiani attraverso le loro esperienze personali e i loro piatti.

I cuochi sulla Guida Euro-Toques Italia 2021 del Friuli Venezia Giulia

Stefano Basello (Ristorante Il Fogolar, Udine);

Alessandro Gavagna (Trattoria Al Cacciatore, Cormons - GO);

Ilija Pejic (Ilija Ristorante, Tarvisio - UD);

Vito Poma (Hotel Italia Palace, Lignano Sabbiadoro - UD);

Massimiliano Sabinot (Ristorante Vitello d’Oro, Udine);

Andrea Spina (Al Gallo, Pordenone);

Marco Talamini (Ristorante La Torre, Spilimbergo - PN);

Giuseppe Fornaca (Ristorante San Michele, Fagagna - UD).

Per leggere le schede di presentazione clicca qui.