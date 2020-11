Due locali friulani nella nuova Guida ai migliori Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso

Uscita ieri la Guida ai Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso, un'edizione che vuole essere più che mai un servizio al lettore, dando visibilità a chi ce la sta mettendo davvero tutta per rimanere a galla. Per questo quest'anno non ci sono voti e numeri e la Guida non presenta le proprie valutazioni analitiche.

L'obiettivo primario è infatti quello di raccontare il mondo della ristorazione che va avanti, presentando un prospetto che recensisce i migliori ristoranti d'Italia. La guida del celebre portale di enogastronomia racconta come, nonostante le difficoltà di quest'anno funestato dal Covid, il mondo della ristorazione vada avanti. Il settore agroalimentare però ha registrato e continua a registrare perdite consistenti, e i ristoranti e gli alberghi vivono alla giornata rimodulandosi in continuazione, da mesi: proprio per questo nella Guida non ci sono voti né valutazioni, ma solamente 2650 locali premiati e da visitare in Italia almeno una volta nella vita.

Tra i ristoranti che sono l'anima di questa edizione così difficile, vengono menzionate due realtà del Friuli Venezia Giulia, il ristorante Laite a Sappada in provincia di Udine, con i suoi piatti d'autore da consumare in una raffinata baita di montagna con soffitto a cassettoni, stufa e lampadari vintage, e Agli Amici dal 1887 a Udine, con la sua ata cucina friulana dal tocco creativo in un raffinato locale moderno a conduzione familiare dal 1887.