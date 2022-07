Boom di vendite per i panini al Montasio di McDonald's

Il formaggio simbolo del Friuli Venezia Giulia conquista il pubblico dei più giovani. Sono stati venduti oltre 3 milioni e mezzo di panini della linea di hamburger premium di McDonald’s selezionati da Joe Bastianich con il Montasio Dop. In pratica, da gennaio 2022, sono state utilizzate 25 mila forme del formaggio simbolo del Friuli Venezia Giulia.

I risultati del 2021

Nell’ultimo anno sono state più di 860 mila le forme vendute per un fatturato al consumo di oltre 60 milioni di euro. A registrare una crescita particolarmente significativa è il formaggio PDM - Prodotto di Montagna - che segna +56 per cento. Un formaggio la cui filiera produttiva si trova rigorosamente in territorio montano. I dati, quindi, confermano la bontà delle attività intraprese ai fini di accrescere il valore, la notorietà e il rafforzamento della reputazione.

“In un anno particolarmente complesso come il 2021 segnato da forti cambiamenti strutturali del mercato, con l’incremento esponenziale dei prezzi e con non poche difficoltà per il comparto caseario, il Consorzio ha chiuso il bilancio 2021 con un leggero ribasso rispetto all’anno precedente" dichiara il presidente Valentino Pivetta. La comunicazione e le attività di sviluppo avviate hanno aperto ulteriori spazi di mercato sia in Italia sia all’estero e hanno fatto in modo di collocare il Montasio Dop ad un prezzo sufficientemente remunerativo. Aggiunge Pivetta “C’è la volontà di puntare su un ulteriore sviluppo del progetto Quality Gold, il marchio di qualità 'superiore' impresso a fuoco da parte degli esperti del Consorzio di tutela dopo cento giorni di lenta e controllata stagionatura, e sempre attraverso una severa verifica dei parametri di qualità”.

Il Montasio Dop

Il Montasio è un formaggio italiano a denominazione di origine protetta, tipico del Friuli Venezia Giulia, soggetto a rigide procedure di produzione e stagionatura, stabilite e vigilate dal rispettivo Consorzio, con sede a Codroipo (Udine). Prende il suo nome dal celebre altopiano del Montasio, nel quale viene prodotto il formaggio fin dal 1200; presso l'abbazia di San Gallo di Moggio Udinese si sono affinate le prime tecniche di produzione, mentre i primi riscontri del nome risalgono al decreto del 22 agosto 1773, quando il Consiglio della città di Udine impose ai commercianti la vendita a prezzo fisso di alcuni prodotti, tra cui questo formaggio, cui, apprendiamo da tale documento, venne imposto il prezzo di 19 soldi a libbra.

Già nel 1880 si formò un movimento cooperativo di caseifici per sostenere la produzione di questo formaggio. Un decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 16 marzo 1987 ha attribuito all'Associazione dei Produttori del Montasio i compiti di supervisione, controllo e marketing della produzione del Montasio.

Gli ingredienti del Montasio sono latte bovino, che deve rispettare dei limiti per quanto riguarda la carica batterica, sale e caglio e la stagionatura invece richiede un minimo di 60 giorni. Prodotto in forme cilindriche di 8 cm di altezza e circa 35 cm di diametro, assume un sapore, un aspetto, un colore e una consistenza diversa a seconda dei mesi di stagionatura, distinguendosi in fresco, mezzano e stravecchio: quando è fresco (un mese, 45 giorni, due mesi) ha un sapore delicato, la pasta è bianca e caratteristicamente occhiata, la crosta è bianca e morbida; a mano a mano che aumenta la stagionatura, il sapore diventa più aromatico, la crosta più dura, il colore più giallo e la pasta da morbida diventa friabile e dura. Specialmente con varie stagionature, è l'ingrediente principale di uno dei piatti più caratterizzanti della cucina friulana, il frico.