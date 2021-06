Quali sono gli hamburger preferiti dai triestini? La top 10

L'hamburger è un piatto amatissimo e richiesto in tutto il mondo, ma quali sono le varianti preferite dai triestini e in generale in tutta Italia? Dai grandi classici alle varianti più particolari ed innovative, oggi l’hamburger si è evoluto e viene declinato in diverse forme: dalla classica alla versione di pesce, veggie o gourmet. Dai fast food ai ristoranti, è diventato una delle pietanze preferite da gustare a casa grazie al food delivery. Nell’ultimo anno, infatti, sull'app Just Eat - leggiamo sul loro sito - sono stati ordinati oltre 295.000 chili di hamburger a domicilio, con una crescita del +27% rispetto al 2019.

Gli hamburger più amati

"Se l'hamburger nelle sue preparazioni più tradizionali resta un must have (tra cheeseburger con irresistibile formaggio fuso o bacon croccante) non mancano le varianti che rivelano nuovi food trend, come il pulled pork burger o l’avocado burger, ingrediente simbolo dei millennial e sinonimo di healthy. Non solo, anche le varianti veggie crescono in popolarità, con un +22% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda i contorni più amati, accanto alle intramontabili patatine fritte, seguono gli onion rings, che registrano la maggior crescita di ordini (+33%), i chicken nuggets, le alette di pollo e i mozzarella sticks. Non mancano poi sapori nostrani come le olive ascolane".

La top 10 degli hamburger più ordinati su Just Eat

Hamburger Classico Cheeseburger Componi il tuo Hamburger Bacon Burger Chicken Burger Bacon Cheeseburger Hamburger di Chianina Doppio Cheeseburger Pulled Pork Burger Avocado Burger

Fra le città che più hanno ordinano questo piatto troviamo Roma. È nella capitale, infatti, che si registra il numero più alto di ordini, con quasi 52.000 kg ordinati nel 2020. Sul podio seguono Genova (24.499 kg) e Milano (15.939 kg). Uomini e donne sono ugualmente ghiotti dell'iconico panino imbottito con patatine fritte di contorno, con un 53% vs 47%.

Andando invece a indagare per fasce di età, scopriamo che, in linea con le tendenze evidenziate sugli utenti della piattaforma, l'hamburger viene prediletto soprattutto da chi ha 25-34 anni (38%), cui fa seguito il range 35-44 anni con il 25%, quello 18-24 anni con il 18% e infine il 45-55 anni con il 12%. Cosa aspetti a gustare un ottimo hamburger a Trieste? Qui trovi una lunga lista di indirizzi utili.

Fonte Just Eat