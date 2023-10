Crescere bene i bambini: ne parla il pediatra Giorgio Tamburlini al Circolo della Stampa di Trieste

Si fa un gran parlare di emergenza demografica, ma di fatto i bambini sono spariti dall'agenda della politica e dell'informazione: “I bambini in testa” , il libro del pediatra Giorgio Tamburlini, appena uscito per i tipi de “Il Pensiero Scientifico Editore”, ha il merito di riproporre la questione partendo dalla credenze che la salute e lo sviluppo dei bambini e delle bambine sono soprattutto nelle mani e nella testa dei loro genitori, che vanno però messi dalla società nella condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo ben prima della nascita del figlio e prima che emergano eventuali problematiche.

Le cure che nutrono

Come confermato da evidenze scientifiche in campi disciplinari diversi, infatti, gli interventi realizzati dalla gravidanza ai primi due anni hanno ricadute lungo tutto l'arco della vita e riguardano sia i singoli individui che le comunità nel loro insieme. La “ricetta” per realizzare questo investimento, che non solo è la cosa giusta da fare, ma è anche economicamente vantaggiosa, considerato il ritorno economico di ogni euro speso, si chiama Nurturing Care, letteralmente “cure che nutrono”, e consiste in tutte quelle attenzioni che permettono ad un bambino di crescere bene sotto tutti gli aspetti: un ambiente sicuro, una buona alimentazione, stimoli adeguati e sollecitudine affettuosa da parte dei genitori, l'opportunità di apprendere precocemente in un momento in cui si forma l'80 per cento del cervello.

Il libro

Il testo è il frutto del lavoro di diversi decenni nel campo delle politiche e dei servizi per l'infanzia e le famiglie e ha un taglio volutamente divulgativo, perché si rivolge non solo agli addetti ai lavori ma a ogni cittadino e cittadina, in quanto tutti corresponsabili della crescita di ogni bambino e bambina. Per ottenere questo - si legge nel libro - c'è bisogno dell'impegno di molti: legislatori, amministratori, operatori dei servizi che si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie, docenti a cui è affidata la loro formazione, enti del Terzo Settore impegnati sui temi dell'infanzia, aziende che hanno a cuore le comunità ei loro giovani dipendenti.

L'appuntamento è per mercoledì 11 ottobre, alle ore 17.30 , al Circolo della Stampa di Trieste, in corso Italia 13. Oltre all'autore interverranno Laura Travan , direttrice Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo, e Antonella Brecel, coordinatrice pedagogica del Comune di Trieste.

Giorgio Tamburlini

Giorgio Tamburlini, pediatra, è stato direttore scientifico dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Oltre al lavoro clinico ha svolto attività di ricerca, insegnamento e consulenza. Ha lavorato per ONG, centri di ricerca e agenzie internazionali, occupandosi in particolare di linee guida per l'assistenza pediatrica nei Paesi in via di sviluppo, dei servizi sanitari per madri e bambini e dei programmi di sostegno allo sviluppo nei primi anni (Early Child Sviluppo). Presidente del Centro per la Salute del Bambino, è cofondatore di Nati per Leggere e ideatore del programma Un Villaggio per Crescere .