La cucina italiana: protagonista indiscussa in tutto il mondo

Che ruolo ha la cucina italiana nel mondo? Un recente sondaggio pubblicato su Theguardian.com ha decretato i 12 cibi più apprezzati in tutto il mondo: tra questi è proprio la nostra cucina a risultare tra i primissimi posti, così come alcune tipiche specialità italiane.

Come riportato sul sito holidaysempire.com, il cibo più amato in assoluto risulta essere la pasta, a seguire riso e pizza, tutte preparazioni tipiche del nostro bel Paese. Ma nella top 12 troviamo anche le lasagne, il più antico formato di pasta prodotto in Italia, potendosene trovare traccia già in epoca greco-romana.

La cucina italiana, una cultura enogastronomica invidiabile

La cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo, questo è ormai risaputo, dato che l'Italia è un Paese che ha molto da offrire dal punto di vista enogastronomico. Un dato significativo e che conferma ciò è la massiccia presenza di ristoranti italiani anche nei Paesi esteri, ricchi di locali che propongono cucina italiana. Molto spesso, infatti, gli italiani che decidono di emigrare trovano lavoro proprio nel settore della ristorazione, dato l’elevato numero di locali che offrono specialità italiane e si avvalgono di personale italiano.

Ma siamo sicuri che la cucina italiana all’estero sia come quella originale? Molto spesso no, capita infatti che i ristoranti conservino solo il nome che richiama le origini italiane, i piatti invece vengono rivisitati sulla base delle abitudini alimentari del posto. Anche gli ingredienti non sono spesso all’altezza degli originali ma c’è anche da dire che tra numerosi locali che imitano la cucina italiana o che ne ripropongono dubbie versioni, altrettanti difendono con stile e qualità la reputazione della nostra antica e amata tradizione enogastronomica.