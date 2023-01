Il triestino Matteo Curiél e i suoi trucchi di magia a "I Soliti Ignoti"

Non una, ma ben due: si replica con un'altra identità misteriosa, di provenienza triestina, a "I Soliti Ignoti". Protagonista della puntata di ieri sera, mercoledì 4 gennaio, al game show condotto da Amadeus, in onda ogni sera su Rai 1, è stato questa volta Matteo Curiél, trentacinquenne triestino appassionato - come leggiamo sul suo profilo Facebook - di trucchi di magia. Matteo nella vita è un personal trainer, ma ieri si è presentato alle due concorrenti in gara in veste di "mago dei dadi". L'identità nascosta, che valeva 6mila euro, è stata indovinata da Valeria e Daniela, probabilmente anche grazie all'abito particolare e colorato indossato del ragazzo. Matteo, specializzato in micromagia, per la gioia dei bambini a casa, ha poi allietato il pubblico in studio con un divertente gioco di dadi proposto al conduttore del programma. La micromagia o close-up è un genere di magia realizzato a breve distanza dal pubblico in cui un mago esegue un trucco magico ravvicinato e con degli effetti spesso veloci.

I Soliti Ignoti è un game show in cui otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente ad un premio, devono essere indovinate dai concorrenti. Questi ultimi devono abbinare in modo corretto le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più? identità? si indovinano più? cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell'ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve pero? risolvere un gioco finale che riguarda la possibile parentela di una delle identità.