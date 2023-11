Trieste e i libri per l'infanzia in vetrina anche a Francoforte

Sarà Michael Rosen - uno degli scrittori per ragazzi più popolari d’Inghilterra, capace di coniugare militanza, impegno civico e arte, autore tra l’altro con Helene Oxenbury di “A caccia dell’orso”, il capolavoro della letteratura per l’infanzia tradotto per Mondadori da Chiara Carminati - ad aprire il 39° Congresso di IBBY International, in programma a Trieste dal 30 agosto al 1° settembre 2024 con un intervento sul tema del congresso: “La letteratura come motore di cambiamento”. La conferma è arrivata qualche giorno fa alla Fiera di Francoforte da IBBY Italia, a cui IBBY International ha affidato l’organizzazione dell’evento triestino.

La scelta di Trieste

Il programma e la scelta di Trieste come città ospite sono stati presentati alla platea internazionale convenuta all’Happy Hour, tradizionalmente promosso da IBBY durante la Fiera di Francoforte per incontrare quanti nel mondo condividono la passione di riunire libri e bambini, da Elisabetta Lippolis, vicepresidente della sezione italiana, Carolina Ballester, executive director, e Elena Pasoli, direttrice della Fiera di Bologna.

Presenti rappresentanti di diverse sezioni di IBBY nel mondo, inclusa la Slovenia, che proprio alla Frankfurter Buchmesse ha passato il testimone di Ospite d’Onore all’Italia: una preziosa occasione anche per chi come IBBY si occupa di abbattere i confini tra i libri e i bambini e per guardare, con un occhio già rivolto a Go!2025, a quanto accadrà nel 2024, quando la Slovenia sarà a sua volta l’ospite d’onore, in questo caso della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.