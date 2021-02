Dai grandi classici al fai da te: alcune idee regalo per San Valentino

San Valentino si avvicina ed è sempre un'impresa decidere cosa regalare alla persona amata. Ci sono naturalmente dei grandi classici che non passano mai di moda. Potete quindi andare sul sicuro con un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini o un prezioso gioiello. Sta a voi decidere il budget e poi partire alla ricerca del dono più appropriato.

Tra i regali più gettonati quest'anno troviamo le collane con cristalli Swarovski, ma anche coppie di portachiavi, luci e lampade. Se volete rimanere sul tradizionale, ma siete ancora indecisi sul cosa regalare al vostro compagno o alla vostra compagna, ricordate che i fiori sono sempre graditi, e magari anche un morbido peluche; inoltre, anche online troverete delle alternative economiche, interessanti, creative e tutt'altro che scontate. Se invece volete optare per qualcosa di più personalizzato ecco qualche idea originale.

Cena romantica con menù a tema

Quest'anno, come sappiamo, non si potrà andare a cena fuori. Ma se convivete con il vostro partner e invece di regalare qualcosa di materiale preferite fare un'esperienza insieme e sorprenderlo, potete sempre optare per una cena romantica in casa, e per l'occasione, magari, preparare un bel menù a tema da terminare con un delizioso dolce. Il vostro lui/lei apprezzerà sicuramente l'amore e l'impegno che avete messo ai fornelli.

Regali fai da te

Se volete personalizzare e rendere più originale il vostro regalo potete optare per il fai da te. Che sia un album fotografico che illustri la vostra storia, un portachiavi a forma di cuore realizzato a mano (magari all'uncinetto), o un cd audio con tutte le vostre canzoni preferite e che ricordano momenti indelebili della vostra storia, potete completare l'opera con una deliziosa scatola di cioccolatini e un biglietto d'auguri che lasci il vostro partner senza fiato, magari aggiungendo delle belle frasi romantiche.