Un po' di Trieste nella nuova edizione de "Il Collegio"

Al via domani, martedì 18 ottobre, il docu-reality in onda su Rai 2, “Il collegio 7”. Tante le novità dell'edizione 2022 che quest'anno sarà ambientato nel 1958: una nuova voce narrante (quella di Nino Frassica), il cast dei docenti in buona parte cambiato, la divisione in due classi dei 20 partecipanti. Tra i protagonisti della settima edizione anche una triestina d'adozione, Zelda Nobili, una ragazza di 15 anni di Milano che ora vive a Trieste: questo il profilo Instagram della concorrente @zelda.nobili.

Il Collegio 7, novità e anticipazioni

La nuova stagione del docu-reality “Il collegio” è ai nastri di partenza: martedì 18 ottobre 2022 va in onda la prima attesa puntata. Un’edizione attesa anche perché, pur mantenendo le proprie caratteristiche principali, il programma presenta diverse novità che hanno il compito di dare una rinfrescata generale dopo una stagione, la sesta, che aveva perso qualche spettatore per strada. Già annunciata da tempo, la prima grande novità è rappresentata dalla voce narrante: attualmente impegnato anche su Rai 3 con “Che tempo che fa”, Nino Frassica sostituisce Giancarlo Magalli, voce storica del programma.

“Il collegio 7” è ambientato nel 1958, momento chiave per la storia del nostro ‘900 che, dopo i traumi e i tormenti post-bellici, si apprestava a vivere il “Boom economico” che ne risollevò le sorti socio-economiche. All’epoca fu introdotta nelle scuole medie e superiori una nuova materia, l’educazione civica, per merito dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro. La grande novità di questa edizione è il restyling del cast dei docenti che, ad eccezione di Bosisio e Maggi, cambia interamente. Confermata, invece, la presenza della sorvegliante Lucia Gravante.

L’altra grande novità della settima edizione è la divisione dei 20 partecipanti in due classi separate. Questa scelta prende spunto proprio dalle riforme dell’epoca, quando la scuola media sdoppiava il corso di studi, tra chi sceglieva di continuare a studiare e chi era intenzionato ad intraprendere un percorso professionale.

Dove vedere Il collegio 7 in tv e in streaming

La prima puntata stagionale de “Il collegio” va in onda martedì 18 ottobre dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming che on demand sulla piattaforma RaiPlay.