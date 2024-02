“L’antichità e il cinema”, prosegue il ciclo di incontri al Dante Alighieri

TRIESTE - Anche quest'anno, il liceo Carducci Dante organizza due cicli di conversazioni che hanno al centro il mondo antico nel suo rapporto con i secoli a venire, soprattutto l’ultimo. Un tema che ha una grande fortuna negli studi classici recenti e che vuole sollecitare l’attenzione sui modi concreti in cui il nostro mondo (cristiano, tecnologico, democratico, post-moderno, insomma non più “classico”) recupera continuamente la lezione degli antichi Greci e Romani, che di molto di ciò che siamo hanno posto le fondamenta.

A discutere con il pubblico dei vari argomenti in programma saranno, come sempre, gli insegnanti della scuola che, per interesse personale e per competenza specifica, desiderano dedicarsi al progetto, rivolto agli studenti, ma anche a chi studente non è più. Si aggiunge quest’anno, nel secondo ciclo, una novità ambiziosa: l’ultima conversazione sarà tenuta da due studentesse dell’ultimo anno, su un argomento molto delicato come l’uso della “Germania” di Tacito nella costruzione del mito nazionale tedesco.

Il sacrificio dell'innocente

A seguito del successo ottenuto giovedì 25 gennaio, il secondo intervento del ciclo “L’antichità e il cinema” è in programma per questo giovedì, 29 febbraio, nell’aula magna di via Giustiniano 3 alle 17.30.

Dopo il primo incontro su Barbie e la Grecia antica, sotto i riflettori ci sarà il registra forse più discusso del momento: quel Yorgos Lanthimos che, da buon greco, ama recuperare i grandi temi esistenziali del teatro antico. L’unico film esplicitamente ispirato alla tragedia ateniese del regista di Povere creature è Il sacrificio del cervo sacro, uscito nel 2017 con una produzione di lusso, che vede come protagonisti Colin Farrell e Nicole Kidman. L’inquietante pellicola fu un tentativo dichiarato di recuperare il tema fondamentale del mito di Ifigenia, rappresentato da Euripide in almeno due tragedie, che conserviamo entrambe. In

particolare, l’Ifigenia in Aulide ricorda l’angosciosa necessità di Agamennone, che deve scegliere tra essere padre ed essere re, cioè di sacrificare sua figlia alla dea Artemide o rinunciare alla spedizione a Troia.

Il tema è profondamente esistenziale; per una grande impresa è necessario un grande sacrificio. Ma c’è anche una colpa che Agamennone deve scontare all’origine, un’offesa alla divinità che va pagata. Si tratta di riequilibrare il cosmo: è questo che interessa a Lanthimos nella sua pellicola, audace e sapiente ricostruzione di una situazione tragica in una città americana di oggi. Di tutto ciò parlerà il prof. Giancarlo Staubmann, insegnante di lettere al liceo Dante: il titolo della relazione mette subito in luce la prospettiva con cui il parallelo tra spettacolo antico e moderno è osservata: Il sacrificio dell’innocente. La giustizia può prevederlo? E la giustizia è ricostruzione di un equilibrio a ogni costo, quale è secondo l’arcaica, intuitiva legge?

Per informazioni: lorenzo.devecchi@liceocarduccidante.net.