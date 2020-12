Da Trieste a Duino: torna in tv la serie "Il silenzio dell'acqua 2" dove mare e Carso sono protagonisti

Una serie televisiva italiana creata e scritta da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, e diretta da Pier Belloni: al via "Il silenzio dell'acqua 2", la fiction che vanta nel cast i due protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e che venerdì 27 novembre 2020 è andata in onda con il suo primo appuntamento su Canale 5 per raccontare il secondo capitolo del murder thriller che ha incollato milioni di spettatori davanti la tv, con anche stavolta, il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Nella prima stagione protagonista il piccolo e tranquillo paese marittimo di Castel Marciano (nei pressi di Trieste) dove viene raccontato della scomparsa della 16enne Laura Mancini. L'indagine viene condotta dal vicequestore Andrea Baldini insieme alla collega Luisa Ferrari e all'ispettore Dino Marinelli, arrivando a portare a galla alcuni oscuri segreti celati dietro la facciata perbene del piccolo borgo. E rieccoci anche per la seconda stagione a Castel Marciano, dove la provincia di Trieste tra il mare e il Carso, sono i protagonisti assoluti dell'appassionante serie tv.

I luoghi de Il silenzio dell’acqua 2

Le riprese de Il silenzio dell’acqua 2 vantano ancora una volta una location davvero suggestiva. Nella seconda stagione torniamo a Trieste e nelle più belle province del Friuli Venezia Giulia.

Castel Marciano nella serie è un suggestivo borgo circondato da fitte scogliere e castelli antichi, ma nella realtà non esiste. Si tratta di un luogo di finzione che la produzione ha deciso di ricostruire sul bellissimo territorio che circonda la nostra bella Trieste, riconoscendo in particolare luoghi come Duino con il suo antico Castello e alcuni scorci del centro storico, e Muggia, dove invece, riconosciamo luoghi simbolo del borgo come il Palazzo comunale e la Basilica di Muggia Vecchia. Da ricordare però è anche un altro luogo fondamentale presente soprattutto nella prima stagione della fiction, ovvero il Porticciolo del Mandracchio.

Programmazione

Dopo la prima puntata, andata in onda venerdì 27 novembre in prima serata su Canale 5, Il silenzio dell'acqua 2 cambia giorno di programmazione, che andrà in onda da ora in poi il mercoledì, sempre su Canale 5 in prima serata. Il prossimo appuntamento con la serie tv è dunque domani, mercoledì 2 dicembre sulla rete Mediaset o visibile in streaming on demand su Mediaset Play.