Scoprire l'Universo in modo interattivo: il nuovo exhibit in Porto Vecchio

"Scoprire come si espande e si contrae l'Universo, come si muovono le galassie, come agiscono energia e materia oscura, cos'è successo dal Big Bang a oggi e cosa si ipotizza succederà": sono queste le tematiche presenti nel nuovo "exhibit hands-on" dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che da ieri, 3 marzo 2021, è possibile osservare all'Immaginario Scientifico di Trieste, presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio.

Exhibit Espansione

Si chiama "Espansione" ed è è caratterizzato da una postazione multimediale interattiva che rappresenta la struttura dell'Universo, mostrandone la sua evoluzione. "I visitatori potranno interagire con l'installazione, avvicinando e allontanando le mani dalla postazione per espandere, ruotare o contrarre l’Universo fino a riportarlo al Big Bang, accostandosi così alla comprensione dei meccanismi che ne regolano l’evoluzione". A completare la particolare esperienza interattiva anche un video di approfondimento dedicato all'origine, all'evoluzione e al futuro dell'Universo.

"L'exhibit va ad arricchire la sezione museale "Trieste e la scienza", che illustra la scienza che nasce e si sviluppa nel Sistema Trieste, il nutrito network di enti di ricerca del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. I cittadini possono così scoprire, in un solo luogo, quali sono gli istituti di eccellenza che operano nella loro città: una città tanto all'avanguardia dal punto di vista della ricerca scientifica da essere conosciuta come 'Trieste Città della Conoscenza' ".

Quando andare

Il pubblico potrà assistere ed interagire con la nuova installazione durante l'orario di apertura del museo: dal martedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00. Fino a domani, venerdì 5 marzo, sarà inoltre presente un ricercatore dell'INFN per approfondire le tematiche dell'exhibit e per rispondere alle domande dei visitatori. Il museo resta chiuso sabato, domenica e nei giorni festivi come da regolamento anti-covid. Per l'ingresso è necessaria la prenotazione tramite il sito www.immaginarioscientifico.it.

Fonte Comune di Trieste