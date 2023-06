Infiorata di Opicina 2023, aperte le iscrizioni: come partecipare

Si terrà quest'anno la quattordicesima edizione dell'Infiorata di Opicina 2023, manifestazione promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Zdru?enje za Zaš?ito Op?in l'Associazione Culturale "Marino Simic" e in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

Con l’arrivo della primavera, a cui tradizionalmente si accompagna, è ritornata anche quest’anno l’Infiorata, annuale manifestazione che - attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti che premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi - mira a ingentilire l’aspetto del borgo carsico con piante e fiori con l’obiettivo di stimolare e promuovere il ritorno agli usi e costumi locali.

L'Infiorata di Opicina, che l'anno passato ha riscontrato un grandissimo successo registrando ben 56 partecipanti, record assoluto per la manifestazione, è stata presentata mercoledì 24 maggio presso la Sala Tergeste del Comune di Trieste dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche Economiche, Serena Tonel, alla presenza della Presidente del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?ina, Nadia Bellina e del Presidente dell'Associazione per la Difesa di Opicina - Zdru?enje za Zaš?ito Op?in, Dario Vremec e non solo.

Le iscrizioni

Promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Zdru?enje za Zaš?ito Op?inin e l'Associazione Culturale "Marino Simic" in co-organizzazione con il Comune di Trieste, la manifestazione - ideata dalla Signora Giovanna Venturini, vedova Crismani presidente per diversi anni dell'Ado-zzo, ha preso ufficialmente il via l'1 giugno con l’apertura delle iscrizioni presso il negozio di fiori Il Bucaneve, l’agraria Agrososic le Pelletterie Roberta di Opicina e per telefono con Fabio Piccoli (347 0749987) e proseguiranno fino a domenica 2 luglio.

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una targhetta da apporre sull’opera da giudicare. Sarà una giuria di esperti a esaminare successivamente le composizioni in gara, dedicando una particolare attenzione all’aspetto estetico in correlazione con l’ambiente circostante. Sono previste iscrizioni gratuite per le seguenti tre categorie: pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, uffici, scuole, sedi di associazioni e circoli); Balconi e facciate, cancelli e ingressi a case e condomini; Giardini a vista.

Qui il modulo per l'iscrizione.

La premiazione

La premiazione delle opere vincitrici avrà luogo domenica 9 luglio alle ore 17.30 presso la sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 a Opicina nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate 2023". A tutti gli iscritti verrà consegnato un attestato di partecipazione e verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Inoltre, è previsto un premio speciale a chi saprà esprimere meglio la propria creatività nel rispetto delle tradizioni locali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, è stata rimarcata la preziosa attività svolta dalle Associazioni promotrici dell’iniziativa che rappresenta un momento di coinvolgimento per tutta la cittadinanza e non solo per gli abitanti del borgo carsico e l’impegno e la costante attenzione dell’Amministrazione comunale per il territorio di Opicina. “Opicina - ha detto il vicesindaco Serena Tonel - riesce sempre a trasformare i momenti tradizionali in occasioni di aggregazione sociale, dando valore e significato alle iniziative proposte. Grazie quindi al Consorzio Insieme a Opicina, alle Associazioni e ai commercianti che riescono a proporre e a condensare con entusiasmo iniziative e appuntamenti che arricchiscono e valorizzano questi momenti, creando occasioni importanti di valorizzazione e crescita per tutto il nostro territorio”.

“Dal 1° giugno al 2 luglio - ha spiegato Nadia Bellina - tutti gli esercizi commerciali, i condomini con giardini a vista e i portoni (sempre a vista) saranno invitati a infiorare gli stessi con vasi di fiori e piante nei loro spazi di pertinenza. Entro il 2 luglio un’apposita commissione passerà in diverse occasioni presso i soggetti che si saranno iscritti gratuitamente per valutare il buon mantenimento e la migliore composizione. Come presidente del Consorzio Centro in via Insieme a Opicina e anche in veste di componente del Consiglio direttivo dell'Associazione per la Difesa di Opicina - zdru?enje za zaš?ito Op?in e dell'Associazione Culturale "Marino Simic" - ha aggiunto Bellina - in questa sede non posso che sottolineare ancora una volta la strettissima collaborazione esistente tra i tre organismi locali. Sono quindi estremamente felice del successo di questa ormai storica iniziativa che sta per raggiungere l'importante traguardo dei 15 anni e si inserisce in un ricco calendario di eventi annuali che viene sviluppato in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Desidero pertanto ringraziare l'Amministrazione comunale per la grande attenzione da sempre riservata alle nostre attività e la vicinanza alla comunità di Opicina. Grazie all'Infiorata contibuiamo all'abbellimento della borgata rendendola ancora più piacevole alla vista dei residenti e dei turisti, contribuendo così ad accrescere anche le opportunità per il commercio, i pubblici esercizi e le strutture ricettive locali”.