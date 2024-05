Infiorata di Opicina: il borgo carsico si riempie di piante e fiori, aperte le iscrizioni

Giunge quest'anno alla quindicesima edizione l'"Infiorata di Opicina”, manifestazione promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčin e l'Associazione Culturale "Marino Simic" e in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

Con l’arrivo della primavera, a cui tradizionalmente si accompagna, ritorna infatti anche nel 2024 l’Infiorata, annuale manifestazione che - attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti che premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi - mira a ingentilire l’aspetto del borgo carsico con piante e fiori con l’obiettivo di stimolare e promuovere il ritorno agli usi e costumi locali.

L'Infiorata di Opicina, che l'anno passato ha riscontrato un grandissimo successo registrando ben più di 50 partecipanti, è stata presentata ieri (giovedì 9 maggio) presso la Sala Giunta del Comune di Trieste dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche Economiche, Serena Tonel, alla presenza di Francesca Dambrosi, Direttore del Servizio Attività Economiche del Comune di Trieste, della Consigliera della Seconda Circoscrizione Altipiano Est, Carmela Palumbo in rappresentanza del Consiglio Circoscrizionale e della Presidente, Nives Cossutta, della Presidente del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčina, Nadia Bellina che ha portato i saluti del Presidente della Banca ZKB, Adriano Kovačič e del Presidente Dario Vremec, che ha portato i saluti del Presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic", Marco Simic e del Tesoriere dell'Associazione per la Difesa di Opicina - Združenje za Zaščito Opčin, Fabio Piccoli.

Le iscrizioni

Promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčinin e l'Associazione Culturale "Marino Simic" in co-organizzazione con il Comune di Trieste, la manifestazione - ideata dalla Signora Giovanna Venturini, vedova Crismani presidente per diversi anni dell'Ado-zzo - prenderà il via ufficialmente il 13 maggio con l’apertura delle iscrizioni. Qui il modulo: Iscrizione infiorata 2024.

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una targhetta da apporre sull’opera da giudicare. Sarà una giuria di esperti a esaminare successivamente le composizioni in gara, dedicando una particolare attenzione all’aspetto estetico in correlazione con l’ambiente circostante. Sono previste iscrizioni gratuite per le seguenti tre categorie: pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, uffici, scuole, sedi di associazioni e circoli); balconi e facciate, cancelli e ingressi a case e condomini; giardini a vista.

Presidente della giuria di esperti sarà Marco Simic, presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic". La premiazione delle opere vincitrici avrà luogo domenica 14 luglio alle ore 17.30 presso la sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 a Opicina nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate 2024".

La presentazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, è stata rimarcata la preziosa attività svolta dalle Associazioni promotrici dell’iniziativa che rappresenta un momento di coinvolgimento per tutta la cittadinanza e non solo per gli abitanti del borgo carsico e l’impegno e la costante attenzione dell’Amministrazione comunale per il territorio di Opicina. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Banca ZKB Zadružna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, Socia e sostenitrice del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah.

Introducendo la conferenza stampa, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Economiche, Serena Tonel, ha sottolineato la valenza del modello sviluppato a Opicina dal Consorzio Centro in via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, auspicandone l'applicazione anche in altre aree del territorio comunale.

“Dal 1° al 30 giugno - ha ricordato Nadia Bellina - tutti gli esercizi commerciali, i condomini con giardini a vista e i portoni (sempre a vista) saranno invitati a infiorare gli stessi con vasi di fiori e piante nei loro spazi di pertinenza. Entro il 6 luglio un’apposita commissione passerà in diverse occasioni presso i soggetti che si saranno iscritti gratuitamente per valutare il buon mantenimento e la migliore composizione. Come presidente del Consorzio Centro in via Insieme a Opicina e anche in veste di componente del Consiglio direttivo dell'Associazione per la Difesa di Opicina – združenje za zaščito Opčin e dell'Associazione Culturale "Marino Simic" - ha aggiunto Bellina - in questa sede non posso che sottolineare ancora una volta la strettissima collaborazione esistente tra i tre organismi locali. Sono quindi estremamente felice del successo di questa ormai storica iniziativa che quest’anno ha raggiunto l'importante traguardo dei 15 anni e si inserisce in un ricco calendario di eventi annuali che viene sviluppato in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Desidero pertanto ringraziare l'Amministrazione comunale per la grande attenzione da sempre riservata alle nostre attività e la vicinanza alla comunità di Opicina. Grazie all'Infiorata contribuiamo all'abbellimento della borgata rendendola ancora più piacevole alla vista dei residenti e dei turisti, contribuendo così ad accrescere anche le opportunità per il commercio, i pubblici esercizi e le strutture ricettive locali”.

E' intervenuto alla presentazione anche il Presidente dell'Associazione per la Difesa di Opicina - Združenje za Zaščito Opčin, Dario Vremec, che ha ricordato con orgoglio il ruolo svolto in questi quattro decenni dall’associazione in difesa e a promozione del territorio e delle realtà operanti a Opicina e ha ricordato l’appuntamento del 13 maggio con l’apertura delle iscrizioni.

Regolamento

Le iscrizioni avranno inizio lunedì 13 maggio nella sala della Banca ZKB Trieste-Gorizia di via Ricreatorio 2 dalle 18.30 alle 20.30 dove avrà luogo una presentazione aperta a tutti gli interessati per poi proseguire presso il negozio di fiori il Bucaneve, l’agraria di Opicina e la Pelletterie Roberta e chiudersi domenica 30 giugno.

Una giuria di esperti esaminerà le composizioni in gara nel periodo compreso tra l'13 maggio e il 6 luglio. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Inoltre, è previsto un premio speciale a chi saprà esprimere meglio la propria creatività nel rispetto delle tradizioni locali.