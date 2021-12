Passioni in condivisione: il piccolo esercito di influencer made in Fvg che ha conquistato il web

Influencer, la nuova mania o professione del momento? I social network sono ormai diventati la porta d'accesso privilegiata per il successo e oggi per molti giovani questa parola rappresenta entrambe le cose: un modo di esprimersi, mettersi in mostra, comunicare e lanciare messaggi positivi al mondo. Ed ecco che anche il Friuli Venezia Giulia pullula di giovani (e non solo), che hanno intrapreso questa futuristica carriera. Conosciamone alcuni.

Taylor Mega: tra bellezza, stile e fitness

In origine fu Taylor Mega, conosciutissima tutt'oggi grazie ad alcune presenze in tv, alla sua nuova attività "Megafitness" che ha attirato in poco tempo un sacco di adolescenti e i suoi ben 2,6 milioni di follower su Instagram. Oltre a raccontare la sua vita, dare consigli di bellezza e di stile, molti dei contenuti sono dedicati al mondo del fitness: post e stories che la ritraggono durante i suoi allenamenti intensi.

Per invogliare ad uno stile di vita corretto l'influencer ha recentemente aperto una community dedicata ai suoi utenti, megafitnesscommunity.it, dove svela tutti i suoi segreti per raggiungere il fisico mozzafiato che mostra quotidianamente, ma anche consigli sull'alimentazione e work-out da svolgere comodamente in casa e non solo. Che dire, un successo per la friulana Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Todesco, influencer italiana originaria di Carlino e nata a Udine nel 1993.

La ragazza con l'accento, Andriana Kulchytska

E non è finita qui, perché le influencer made in Fvg sono tante. Conosciuta come "la ragazza con l'accento" (rigorosamente dell'est), si chiama Andriana Kulchytska, è giovane, simpatica e carina. E come molte ragazze della sua giovane età domina i social con disinvoltura, tanto da farne quasi una professione. Ma Andriana invita tutte e tutti e non prenderla troppo sul serio, anche perché il suo è nato come un gioco, anche se ormai i follower sono 690mila su Instagram e circa un milione su TikTok. Il suo segreto? La semplicità.



Lei è nata in Ucraina e dopo un periodo in Polonia si è trasferita in Italia, destinazione Udine. È dal Friuli Venezia Giulia che Andriana ha cominciato a fare video, brevi, semplici e divertenti, durante il lockdown. Per passare il tempo e per imparare l'italiano: video di ricette a portata di tutti, dove gli ingredienti sono spesso alimenti della sua terra natia ma anche e soprattutto la simpatia. Dolci o salati che siano, i suoi piatti sono facili da preparare, ma il successo non deriva da questo, ma dal modo disincantato e semplice che ha di presentarli.

Licia Fertz e il messaggio di body positivity

E non solo giovani: ben novantun anni e 126mila follower su Instagram a cui se ne aggiungono tanti altri su Tik Tok. Licia Fertz, di origini istriane, è la modella matura più famosa d’Italia. Finita anche sulla copertina di Rolling Stone, ai servizi sui magazine femminili e ai passaggi sulle reti televisive Rai e Mediaset è ormai abituata: l'obiettivo? Mandare un messaggio di body positivity a qualsiasi età.

Con l'aiuto del nipote Elo ha creato il famoso profilo Instagram "Buongiorno nonna" e insieme hanno anche scritto un libro intitolato "Non c'è tempo per essere tristi" sulla sua vita travagliata e su come anche in tarda età ha saputo reagire alle avversità approdando con entusiasmo sui social.

Luca Manfè, orgoglio della cucina friulana oltreoceano

Luca Manfè, di origini friulane, è una star negli Stati Uniti dopo aver vinto nel 2013 la quarta edizione di Masterchef USA. Un'edizione con nome importanti, i giudici erano Graham Elliot, Gordon Ramsey e Jo Bastianich. Dopo la vittoria Luca ha continuato la sua missione: portare le cultura gastronomica friulana oltreoceano. Tiene corsi di cucina e masterclass a tema, oltre a gestire Dinner with Luca, il suo servizio di catering. Con un pizzico di ironia e divertimento, ha acquistato un consenso trasversale anche sui social: Luca conta ben 74,8mila follower su Instagram.

Davide Anzimanni e la passione per la fotografia

La sua passione è la fotografia e le sue immagini su Instagram sono "virali", rilanciate dagli utenti. Si chiama Davide Anzimanni, ha 25 anni ed è di Udine. Grazie al suo talento nel catturare scatti emozionanti e suggestivi, è uno dei friulani con più follower su Instagram, 128 mila affezionati che lo seguono nei suoi viaggi fotografici.

Insomma, questi sono solo alcuni dei protagonisti sui social rigorosamente made in Fvg. Per scoprirne altri clicca qui.