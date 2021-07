Insalata di patate, cipolla e fagiolini: la ricetta perfetta per un'estate al mare

In estate molti preferiscono mangiare piatti leggeri e cibi freschi, facili anche da portare in spiaggia. Oggi vi suggeriamo una semplice insalata di patate, cipolla e fagiolini, un piatto saporito e bello da presentare. Ecco la ricetta, facile e veloce.

Ingredienti per 4 persone

patate 350 gr circa;

fagiolini 400 gr circa;

3 pomodori;

1 cipolla;

sale q.b.

olio Evo q.b.

pepe q.b .

Procedimento

Prendete 2-3 patate grandi e fatele cuocere con la buccia, immergendole in una pentola con acqua fredda e salata. Lessatele senza farle sfaldare, poi pelatele e tagliatele a tocchetti grandi. Lasciatele raffreddare, acquisteranno maggiore sapore.

Nel frattempo preparate l'acqua per i fagiolini da lessare. Prima però ricordate di pulirli per bene eliminando le estremità. Quando patate e fagiolini saranno pronti e a temperatura ambiente, metteteli nella stessa terrina e aggiungete 3 pomodori grandi da insalata tagliati a pezzetti non troppo piccoli. A questa base potrete aggiungere tutto quello che volete: la cipolla tagliata a rondelle, ma anche olive denocciolate, tonno sott'olio, mais. Per il condimento potete usare un cucchiaio di olio Evo, un pizzico di sale e di pepe. Ma se preferite anche succo di limone e origano.