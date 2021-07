Piatti estivi: la ricetta classica dell'insalata di polpo

Ottima in estate, l'insalata di polpo è un piatto fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco e nutriente. Ecco la buonissima ricetta per un pasto che profuma di mare

L'insalata di polpo è un grande classico servito in tutti i ristoranti: ottima in estate, è un piatto fresco, leggero, ricco e nutriente. Ecco la ricetta per un pasto che profuma di mare.

Ingredienti per 6 persone

2 polpi da 1 kg cad.

2 coste di sedano bianco lavate, private dei filamenti e divise in tocchetti di 2 cm circa;

2 spicchi d'aglio mondati e tritati insieme a un ciuffo di prezzemolo;

sale grosso alle erbette q.b.

pepe bianco q.b.

1 bicchiere di olio d'oliva;

succo di 1 limone;

2 limoni tagliati a spicchi;

1 tazzina d'aceto di vino bianco;

1 confezione di verdure sotto aceto.

Preparazione

Prima di tutto dovete lavare e pulire bene i polpi, quindi dopo averli battuti su una superficie di marmo, metteteli a lessare a fuoco basso in acqua fredda salata. Una volta cotti, tagliateli a tocchetti di circa 3 cm e iniziate a sistemarli in un piatto. Unite le verdurine sott'olio e i tocchetti di sedano, nel frattempo in una ciotolina versate l'olio, il succo di limone, l'aceto, un pizzico di sale doppio, le erbette e due pizzichi di pepe ed emulsionate con una forchetta. Una volta che gli ingredienti si saranno ben amalgamati tra loro formando una salsetta densa, versatela sul polpo e completate il tutto con un po’ di aglio e prezzemolo. Riponete in frigo per 30 minuti circa e servite insieme agli spicchi di limone.