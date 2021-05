Involtini di cicoria, Montasio e San Daniele: l'idea per un antipasto sfizioso

Due fantastici prodotti locali abbinati ad un benefico prodotto di stagione: cosa c'è di meglio per il palato in termini di gusto e salute? Oggi vi proponiamo la ricetta di uno sfizioso antipasto, degli involtini base di cicoria, Montasio e San Daniele direttamente dal sito ricettemania.it.

La cicoria è una buonissima verdura di stagione che si consuma tra fine maggio e inizio giugno, tra i suoi benefici ricordiamo che è un'ottima fonte di vitamine, ha proprietà depurative, digestive e disintossicanti. Per non parlare del prosciutto San Daniele, simbolo per eccellenza - insieme al Montasio - della gastronomia del Friuli Venezia Giulia, riconosciuto prodotto a Denominazione di Origine dal 1970 dallo Stato italiano con la legge n. 507 e dal 1996 dall'Unione europea come prodotto a denominazione di origine protetta (DOP).

Ingredienti per 4 persone

Cicoria 4 cespi;

prosciutto 8 fette;

Montasio 250 gr;

burro 30 gr.

Tempo di preparazione: 60 minuti.

Preparazione

Lessate per 20 minuti in acqua bollente salata le foglie di cicoria. Quando sono cotte, scolatele e in ciascuna mettete una fetta di prosciutto, avvolgendo come degli involtini. Disponete questi in una teglia imburrata, cospargete con il Montasio a fette e fate gratinare in forno caldo a 180° per 15 minuti.