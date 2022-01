Involtini di melanzane, crudo e formaggio: la ricetta

Oggi vi proponiamo la ricetta degli involtini di melanzane, crudo e formaggio, un piatto delizioso ideale per essere servito come antipasto. Ecco il procedimento.

Ingredienti

Melanzane 2 grandi;

Prosciutto crudo 100 gr;

Basilico qualche foglia;

Uova 2;

Sottilette q.b.

Pangrattato q.b.

Olio di semi di arachidi q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Come prima cosa andiamo a lavare le nostre melanzane, quindi eliminiamo il picciolo e tagliamole a fettine sottili per il senso della lunghezza: più saranno sottili meglio è. Adesso sbattiamo le uova in un piatto aiutandoci con una forchetta, quindi adagiamo le fette: rigiriamole in modo che tutti i lati siano ben avvolti dall'uovo e poi paniamole con il pangrattato cercando di farlo aderire al meglio.

A questo punto possiamo friggere le "cotolette di melanzane" in generoso olio di semi di arachidi ben caldo. Dopodiché tamponiamole bene con carta assorbente. Ora ad ogni fetta assembliamo una fetta di prosciutto crudo, una sottiletta e un paio di foglie di basilico per realizzare così il nostro involtino che andremo a chiudere con uno stuzzicadenti. Servite ben calde.