Involtini di radicchio rosa e Montasio: la ricetta dal sapore friulano

Un ottimo contorno caratterizzato dai sapori tipici del nostro territorio: quello del radicchio rosa, conosciuto prevalentemente con il nome di radicchio di Gorizia, è una varietà di radicchio molto pregiata e di limitata produzione caratterizzato da un sapore leggermente amarognolo; e il sapore del Montasio, formaggio a denominazione di origine protetta, eccellenza gastronomica del Friuli Venezia Giulia. Ecco la ricetta degli involtini di radicchio rosa e Montasio proposta dal blog ricettemania.it, la preparazione è semplice e veloce: occorrono solo 15 minuti.

Ingredienti per quattro persone

Radicchio Rosa 2 cespi;

Montasio 150 gr;

Pancetta 120 gr;

Burro 50 gr;

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Private il radicchio delle foglie esterne rovinate, separate le altre foglie e lavatele accuratamente sotto all'acqua corrente, poi asciugatele con della carta assorbente da cucina. Tritate la pancetta e tagliate a bastoncini il Montasio, un bastoncino per ogni foglia di radicchio rosa.

Avvolgete ogni bastoncino di formaggio con una foglia di radicchio in modo da ottenere dei piccoli involtini, fermando ciascuno di questi con uno stecchino. In una padella sciogliete il burro assieme alla pancetta, quando la pancetta inizia a diventare croccante unire gli involtini di radicchio rosa al Montasio, conditeli con sale e pepe e fateli cuocere per alcuni minuti a fuoco vivace.