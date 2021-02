La crisi di governo diventa come "Il Trono di Spade": esplode l'ironia sui social

Esplode l’ironia sui social con la scelta del presidente Mattarella di convocare Mario Draghi al Quirinale per un "governo di alto profilo". Gli italiani sono corsi a cercare informazioni sui motori di ricerca e non sono mancati i meme divertenti a far da contorno