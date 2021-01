Cucina bavarese: la ricetta della kartoffelsalat

Un gustoso piatto tipico della cucina regionale bavarese consumato come ricco contorno. La kartoffelsalat è un piatto freddo semplice da preparare, ricco di erbe e non solo: ecco a voi la ricetta

L'insalata di patate (in tedesco kartoffelsalat) è un tipico piatto della cucina tedesca. Consiste in un'insalata di patate lessate condite con aceto e olio o con maionese. Nella Germania del sud, Austria, Trentino-Alto Adige e Croazia le patate possono essere mischiate con brodo di carne, aceto e olio. A volte vengono aggiunti anche cipolle, speck o cetrioli. Nella Germania del nord l'insalata di patate è preparata con la maionese o la senape. A volte la maionese è sostituita con un condimento ottenuto mischiando panna e yogurt. In Italia, spesso, viene consumata come primo piatto, ma nella cucina regionale bavarese viene considerato come un ricco contorno. Un piatto freddo semplice da preparare, con varie erbe e - alle volte - con l’aggiunta di rafano e, per chi lo preferisce, paprika. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

Patate, 1 kg;

Olio di semi, 3 cucchiai;

Cipolla rossa, 1;

Brodo vegetale o di carne, 200 ml;

Prezzemolo tritato, 1 cucchiaio;

Erba cipollina tritata, 1 cucchiaio;

Senape, 1 cucchiaio;

Aceto, 1 cucchiaio;

Sale;

Pepe.

Procedimento

Iniziamo preparando il brodo e teniamolo in caldo. Poi laviamo bene le patate e lessiamole in acqua ancora con la buccia e saliamo leggermente. Lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Quando saranno pronte, provando la cottura con i rebbi di una forchetta, potremo scolarle e pelarle tagliandole a fettine di 2 cm circa.

A questo punto puliamo la cipolla e tritiamola in maniera grossolana ponendola in una ciotola insieme al prezzemolo, erba cipollina, olio, aceto e senape. Aggiungiamo anche il sale e amalgamiamo con il brodo caldo e poi uniamo tutto alle patate mescolando in maniera delicata. Lasciamo raffreddare per circa 1 ora. L'insalata è pronta per essere servita.