Dolci della tradizione: una ricetta semplice e veloce per preparare i kekse

Tipici del periodo natalizio, i kekse sono dei buonissimi biscotti che vantano antiche origini e una lunga tradizione con diverse ricette tramandate di famiglia in famiglia nel nostro territorio e specialmente in Valbruna. La base è spesso composta da pasta frolla, ma ci sono poi diverse varianti con altri ingredienti e guarnizioni. Ecco una ricetta molto semplice proposta dal sito web idolcidiirma.it.

Ingredienti

250 gr di farina 00;

125 gr di burro a temperatura ambiente;

100 gr di zucchero;

mezzo cucchiaio di zucchero vanigliato;

mezzo cucchiaio di lievito;

2 uova;

buccia di limone grattugiata.

Procedimento

Su una spianatoia fate una fontanella con la farina, mettete le uova, il burro a fiocchi e gli altri ingredienti. Mescolate il tutto e lasciate riposare l'impasto ottenuto per 1 ora nel frigorifero. Quindi stendete la pasta con un po' di farina e con le formine che preferite fate i biscotti. Vanno cucinati in forno a 180° C per circa 10 minuti.