La ricetta del koch di gries: tipico dessert della tradizione povera

Un delizioso budino a base di semolino, impreziosito con uvetta e pinoli, che si presenta simile ad un soufflè: stiamo parlando del koch di gries. Semplice la preparazione di questo antico dolce triestino di origine austriaca. Gli ingredienti tradizionali sono quelli che abbiamo appena citato ma è comunque possibile realizzarlo in tanti modi diversi, ad esempio con del riso, le patate o con la frutta.

Considerata una delle ricette povere della Venezia Giulia e dell'Istria, si racconta che per la preparazione gli anziani erano soliti mandare i bambini a raccogliere i pinoli che poi rompevano sulle pietre stando attenti a non perdere il prezioso contenuto. Il nome deriva dal tedesco kochen (cotto) e gries (semolino): ecco a voi la ricetta.

Ingredienti per quattro persone

1 litro di latte;

120 grammi di zucchero;

250 grammi di semolino;

50 grammi di uvetta;

50 grammi di pinoli;

80 grammi di burro;

4 uova;

sale qb.

Preparazione

L'antica preparazione prevede l'ebollizione del latte con il semolino lasciato cadere a pioggia e mescolato con un cucchiaio di legno. Dopodiché bisogna lasciarlo raffreddare.

Sciogliete poi il burro a bagnomaria e unite in una terrina lo zucchero e il sale, poi aggiungete il semolino raffreddato e 4 tuorli d'uovo. A questo punto, unite l'uvetta ammollata in precedenza in acqua, strizzatela e aggiungete anche i pinoli. In un'altra terrina, montate a neve i bianchi delle quattro uova e uniteli all'impasto principale.

Versate l'intero preparato in una teglia da forno imburrata e infarinata e cuocete per circa 40 minuti a 180 gradi, controllando di tanto in tanto.