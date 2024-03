L'epos dell'italica romanità: nuovo appuntamento con "L’antichità e il cinema"

TRIESTE - Giovedì 7 marzo si terrà l’ultimo incontro del ciclo "L’antichità e il cinema", presso l’aula magna del liceo Carducci-Dante in via Giustiniano 3. Il ciclo si chiude su un argomento che è perfetto per aprire il ciclo successivo: il titolo, infatti, (L’epos dell’italica romanità. Dal cinema di regime al genere peplum) rimanda direttamente alla propaganda fascista e all’importanza che il mito romano ha avuto nella costruzione dell’identità del regime. Di questo tratterà il nuovo ciclo di incontri che si svolgerà dal 14 marzo al 4 aprile, sempre nella stessa aula magna, con il titolo "Roma e il mito nazionale".

L'incontro

Del cinema di ambientazione romana parlerà il prof. Federico Creazzo, che proporrà una riflessione sul modo in cui storia e mito di Roma, attraverso il cinema, hanno contribuito all’immaginario comune in modi assai diversi: da una parte alimentando il legame proposto dal Ministero a ciò adibito nel Ventennio, legame che sta alla base del fascismo come idea comune, come fondamento delle varie anime del movimento; e dall’altra costituendo un serbatoio di vicende narrative ideali da trasportare sullo schermo in tutto l’Occidente, sia come puro intrattenimento esotico (l’antichità come lontananza e come svago) sia come riferimento ideologico (l’antichità portatrice di valori civili e morali).

L’enorme fortuna del peplum come genere di intrattenimento semplice nel secondo dopoguerra sfocerà poi nel capolavoro di Stanley Kubrik Spartacus, con cui singolarmente sembra, anziché aprirsi una nuova stagione di grande cinema “romano”, chiudersi una fase della storia del cinema tout court.

A seguire, come sempre, un dibattito con il pubblico che in questi incontri è sempre parte vitale dell’evento.

Per informazioni: lorenzo.devecchi@liceocarduccidante.net.