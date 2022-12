La vita e le donne in Africa: la testimonianza di Vincenzo, impegnato come volontario nel Mali

Domenica 11 dicembre, con inizio alle ore 17.30, avrà luogo in Sala Trevisan, presso l’Oratorio Pio XII della parrocchia di San Giovanni Decollato di via San Cilino 101, l’incontro culturale con Vincenzo Varazi, architetto e volontario, coinvolto in Africa nel progetto Se@SonRose, Il giardino della Falesia.

L’iniziativa culturale è promossa dal CIF - Centro Italiano Femminile e dalla Biblioteca rionale Fabio Saffi. L’acqua, la vita, le donne in Africa, nel Sahel del Mali, saranno presenti nel racconto di un modo di vivere diverso dal nostro e nella testimonianza di Vincenzo Varazi. Attraverso la voce del protagonista Varazi, ci si impegna a promuovere la conoscenza di una realtà esistenziale altra e il lavoro volontario in un ambiente del tutto diverso dal nostro, quello del Mali, dove vivono bambini, donne e uomini a contatto con una cruda realtà, a contatto con l’esistenza senza.

Sarà il racconto, quello di Vincenzo Varazi, di un’ esperienza di lavoro volontario nel Mali, in Africa, per fare un confronto con la nostra realtà e presentare un’esperienza da condividere, per capire meglio noi stessi, la nostra quotidianità, attraverso la conoscenza di una realtà così diversa dalla nostra. Attraverso il racconto di un modo di vivere senza tutto ciò che oggi consideriamo praticamente indispensabile sarà un’occasione per conoscere la vita delle donne, dall’alba al tramonto e ascoltare un racconto dal vivo di un mondo sconosciuto attraverso la voce di chi ha partecipato e condiviso.

L’organizzazione e il coordinamento sono a cura di Elena Cerkveni? Grill, operatrice culturale nell'ambito del CIF. Per informazioni: ciftrieste@gmail.com.